English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Movie: గుండెపోటుతో 'కాంతార' నటుడు మృతి!

Kantara Fame T Prabhakar Death: సినీ ఇండస్ట్రీలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన 'కాంతారా' ఫేమ్ టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి అనే నటుడు శుక్రవారం మృతి చెందాడు. కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లా హిరియాడ్కాలోని తన నివాసంలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:54 PM IST

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Kantara Movie: గుండెపోటుతో 'కాంతార' నటుడు మృతి!

Kantara Fame T Prabhakar Death: సినీ ఇండస్ట్రీలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన 'కాంతారా' ఫేమ్ టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి అనే నటుడు శుక్రవారం మృతి చెందాడు. కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లా హిరియాడ్కాలోని తన నివాసంలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. గుండెపోటుతో టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి మృతి చెందినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ధ్రువీకరించారు. 

నటుడు ప్రభాకర్ ఐదేళ్ల క్రితం గుండె ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు. ఇతనికి ఒక భార్య అలాగే ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీ లోకి రాకముందు ఇతను వీధి నాటకాల్లో నటించే వారిని అన్నారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చి అక్కడ రాణిస్తున్నారు. నటుడు ప్రభాకర్ కళ్యాణి మృతితో ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు అంతా తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

నటుడు టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి 'కాంతారా' సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యాడు. ఈ సినిమాలో మహాదేవ పాత్రలో ఆయన తెరపై కనిపించారు. అతి తక్కువ బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని సాధించింది. 450 కోట్ల రూపాయలకు పైగా కలెక్షన్లు కొల్లగొట్టి భారతీయ సినీ చరిత్రలో తనకంటూ కొత్త మైలురాయిని నిలబెట్టింది. ఈ సినిమాని రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తూ కథానాయకుడుగాను నటించారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సీక్వెల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది.

Also Read: Andhra Premier League: నేడే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభం..విక్టరీ వెంకటేష్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ స్పెషల్ ఎంట్రీ!

Also Read: Rajinikanth Coolie: సూపర్‌స్టార్ రజినీ 'కూలీ' సందడి షురూ..అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

KantaramovieActorPrabhakardied

Trending News