Kantara Movie: గుండెపోటుతో 'కాంతార' నటుడు మృతి!

Kantara Fame T Prabhakar Death: సినీ ఇండస్ట్రీలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన 'కాంతారా' ఫేమ్ టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి అనే నటుడు శుక్రవారం మృతి చెందాడు. కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లా హిరియాడ్కాలోని తన నివాసంలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. గుండెపోటుతో టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి మృతి చెందినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ధ్రువీకరించారు.
నటుడు ప్రభాకర్ ఐదేళ్ల క్రితం గుండె ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు. ఇతనికి ఒక భార్య అలాగే ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీ లోకి రాకముందు ఇతను వీధి నాటకాల్లో నటించే వారిని అన్నారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చి అక్కడ రాణిస్తున్నారు. నటుడు ప్రభాకర్ కళ్యాణి మృతితో ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు అంతా తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
నటుడు టీ ప్రభాకర్ కళ్యాణి 'కాంతారా' సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యాడు. ఈ సినిమాలో మహాదేవ పాత్రలో ఆయన తెరపై కనిపించారు. అతి తక్కువ బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని సాధించింది. 450 కోట్ల రూపాయలకు పైగా కలెక్షన్లు కొల్లగొట్టి భారతీయ సినీ చరిత్రలో తనకంటూ కొత్త మైలురాయిని నిలబెట్టింది. ఈ సినిమాని రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తూ కథానాయకుడుగాను నటించారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సీక్వెల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది.
