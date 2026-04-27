Kara: ‘కర’ మూవీ అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయడం పక్కా.. సినిమాపై ధనుశ్ కాన్పిడెంట్.. ఏప్రిల్ 30న విడుదల..

Kara Movie Pre Release Event: ధనుశ్ కు పేరుకు తమిళ హీరో అయినా.. తెలుగుతో పాటు హిందీలో ఈయనకు మంచి మార్కెటే ఉంది. అంతేకాదు తెలుగులో ‘సార్’, ‘కుబేర’ వంటి డైరెక్ట్ సినిమాలు కూడా చేసిన ఘనత ధనుశ్ కు దక్కుతుంది. తాజాగా ధనుశ్ హీరోగా నటించిన ‘కర’ మూవీ తమిళంతో పాటు తెలుగులో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. తాజాగా తెలుగులో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రీమ్ హీరో సాయి దుర్గ తేజ్, బుచ్చిబాబు సానా, వెంకీ అట్లూరి ఛీఫ్ గెస్టులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ధనుష్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘కర’ అనేది ఓ మాములు యువకుడి కథ. విఘ్నేశ్ లాంటి ఓ గొప్ప వ్యక్తి నుంచి ఈ స్టోరీ వచ్చింది. విఘ్నేశ్ రాజా పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక ముందు మరిన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు వస్తుంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. ‘పోరు తొళిల్’ చూసిన తరువాత విఘ్నేశ్ ఎనర్జీ నన్ను టచ్ చేసినట్టు అనిపించింది. అందుకే ఆయనతో సినిమా చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను. ఈ సినిమా అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయడం పక్కా. ఈ మూవీకి అండగా నిలబడిన చేసిన గణేష్ కి ధన్యవాదాలు. మమిత అద్భుతమైన నటి. రవి కుమార్ తో పని చేయడం ఎప్పుడూ సరదాగా ఉంటుందన్నారు. నా ఫ్రెండ్ జీవీ నాకు ఎప్పుడూ మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తుంటారు. ‘కుబేర’, ‘ఇడ్లీకొట్టు’ తరువాత మళ్లీ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తున్నాను. ‘కర’ ఎంతో క్వాలిటీతో రాబోతోంది. మా కోసం వచ్చిన సాయి దుర్గ తేజ్ కి, వెంకీ అట్లూరి, బుచ్చిబాబు కి పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఏప్రిల్ 30న మా సినిమా రాబోతోంది. థియేటర్లో మా సినిమా చూస అండగా నిలబడాలని కోరారు.
సాయి దుర్గ తేజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘వేల్స్ తరుపున గణేష్ చేసే సేవా కార్యక్రమాల గురించి నాకు తెలుసు. విఘ్నేశ్ తీసిన ‘పోరు తొళిల్’ అంటే నాకు చాలా ఇష్టమని చెప్పుకొచ్చారు. జీవీ ప్రకాష్ మ్యూజిక్ నాకు ఇష్టం. మమిత వర్కింగ్ నాకు ఇష్టం. నా లైఫ్ లో ప్రేమ కథలకు ధనుష్ గారి లవ్ సాంగ్స్కి చాలా కనెక్షన్ ఉంది. ‘3’, ‘ఆడుకాలం’ ఇలా ప్రతీ సినిమా, అందులోని పాటలు నా మీద ప్రభావం చూపించాయన్నారు. ధనుష్ గారి నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ‘రఘువరన్ బీటెక్’లో ఇచ్చే ఆ చిన్న స్మైల్ ఎంతో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. కేఎస్ రవి కుమార్ మేకింగ్, యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సతీష్, రాజేష్ లకు ఈ మూవీతో లాభాలు అందుకోవాలని కోరారు.
బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతు.. ‘ధనుష్ ని చూసేందుకే నేనున ఈ వేడుకు వచ్చాను. కాళీపట్నంలో కర మాస్టర్ అని ఉండేవారు. ఆయన రచయితల కోసం ఎన్నో చేశారు. ఆయన పేరు ఈ మూవీకి పెట్టారు. ఏప్రిల్ 30న ‘కర’ మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరారు.
వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘కర’ టీజర్, ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చాయి. నా మనసుకు దగ్గరగా ఉంది. తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న గణేష్ థాంక్స్. ధనుష్ తో చేసిన ‘సార్’తో వల్లే నాకు ఇంతటి ప్రేమ, అభిమానం దక్కాయన్నారు. ‘కర’ మీద నాకెంతో నమ్మకం ఉంది. ఇది తెలుగులో అద్భుతం చేస్తుందని నమ్ముతున్నట్టు తెలిపారు.
మమిత బైజు మాట్లాడుతూ.. ‘తెలుగు ప్రేక్షకులు నాపై కురిపిస్తున్న లవ్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ‘కర’ సినిమాలో భాగమైనందుకు ఆనందంగా ఉందన్నారు.
దర్శకుడు విఘ్నేశ్ రాజా మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పోరుతొళిల్’ సినిమా చూసి తెలుగు ఆడియెన్స్ నన్నెంతో మెచ్చుకున్నారు. అదే స్పూర్తితో ‘కర’ మూవీని తీశాను. ఇది మీరు పెట్టే డబ్బు, మీ సమయం అన్నింటినీ గౌరవించేలా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని నిరాశపరచదున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర నిర్మాతలైన ఇషరి కె.గణేష్, కుష్మిత గణేష్ తో పాటు విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత సతీష్ కుమార్, సీనియర్ దర్శకుడు నటుడు కే.యస్. రవికుమార్ ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడారు.
