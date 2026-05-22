/Kara OTT Release: ధనుష్ కొత్త సినిమా ఇక ఓటీటీ లో ఫ్రీగా చూసేయండి!

Dhanush Kara Movie: ఈ సినిమాలో ధనుష్ సరసన మమితా బైజు కథానాయికగా నటించింది. అలాగే ప్రముఖ నటులు కేఎస్ రవికుమార్, జయరామ్ ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ విడుదలపై ఆసక్తికర సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ప్రముఖ డిజిటల్ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా హక్కులను భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. నివేదికల ప్రకారం మే 28, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, ధనుష్ ఇందులో “కర” అనే చిన్న దొంగ పాత్రలో కనిపిస్తాడు. కుటుంబానికి దూరంగా జీవించే అతను మల్లి అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రేణిగుంటలో చిన్న హోటల్లో పని చేస్తూ సాధారణ జీవితం గడుపుతారు. కానీ ఆర్థిక సమస్యలు పెరగడంతో కర తన స్వగ్రామానికి వెళ్తాడు.
అక్కడ తన తండ్రి రైతు అప్పుల కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాడని తెలుసుకుంటాడు. బ్యాంకుల వడ్డీలతో రైతులు నష్టపోతున్నారని గుర్తించిన కర వారికోసం పోరాడాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో బ్యాంక్ దోపిడీలు చేస్తూ వ్యవస్థకు ఎదురు నిలుస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటనలే సినిమా కథ.
ఈ చిత్రానికి జివి ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. ధనుష్తో ఆయనకు ఇది మరోసారి కలయిక కావడం విశేషం. ఈ సినిమాను వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ పతాకంపై డాక్టర్ ఈశారి కె గణేశ్ నిర్మించారు.
వసూళ్ల పరంగా ఈ సినిమా పెద్ద విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం భారతదేశంలో రూ.37.48 కోట్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.53.62 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ డిజిటల్ విడుదల తర్వాత మంచి స్పందన వస్తుందని చిత్రబృందం ఆశిస్తోంది.
