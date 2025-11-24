English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Karmanye Vadhikaraste OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలో ఇరగదీస్తోన్న ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ మూవీ.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

Karmanye Vadhikaraste OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలో ఇరగదీస్తోన్న ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ మూవీ.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

Karmanye Vadhikaraste OTT Streaming: బ్రహ్మాజీ, శత్రు, 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం,శ్రీ సుధా లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా ఓ మోస్తరుగా నడిచింది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 24, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

EPS Pension Hike: ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500..ఉద్యోగికి వైకల్యం వస్తే ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు? ఈ లెక్క చూడండి!
7
EPFO Pension Hike
EPS Pension Hike: ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500..ఉద్యోగికి వైకల్యం వస్తే ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు? ఈ లెక్క చూడండి!
Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!
5
Poisonous Fruits
Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!
Vivo V50E 5G: రూ.1 వేయికే.. రూ.33 వేల Vivo V50E మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
VIVO V50
Vivo V50E 5G: రూ.1 వేయికే.. రూ.33 వేల Vivo V50E మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Gold Benefits: బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా కాకుండా.. ఈ విధంగా కూడా వాడుతున్నారా.. గోల్డ్ విషయంలో ఎవరు ఊహించని ట్రెండ్..
6
edible gold benefits
Gold Benefits: బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా కాకుండా.. ఈ విధంగా కూడా వాడుతున్నారా.. గోల్డ్ విషయంలో ఎవరు ఊహించని ట్రెండ్..
Karmanye Vadhikaraste OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలో ఇరగదీస్తోన్న ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ మూవీ.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై జవ్వాజి సురేంద్ర కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’.  అమర్ దీప్ చల్లపల్లి డైరెక్ట్ చేశారు.  డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అక్టోబర్ 31న థియేటర్స్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా తాజాగా  సన్ నెక్స్ట్ ఓ టి టి లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అక్కడ టాప్ ట్రెండింగ్ లో దూసుకుపోతుంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు అమర్ దీప్ చల్లపల్లి మాట్లాడుతూ "మా కర్మణ్యే వాధికారస్తే  థియేట్రికల్ గా రిలీజైంది. మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. చూసిన  ప్రేక్షకులు మంచి  సినిమా చూసామన్నారు. ఇపుడీ  చిత్రం సన్ నెక్స్ట్ ఓ టి టి లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. థియేటర్ లో చూడని వారు సన్ నెక్స్ట్ ఓటిటి లో చూసిఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పుకొచ్చారు.  

నిర్మాత డి ఎస్ ఎస్ దుర్గాప్రసాద్ మాట్లాడుతూ .. "మా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రాన్ని ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. థియేట్రికల్ గా   మంచి స్పందన లభించింది.  100 థియేటర్స్ లో విడుదలైన  సినిమా తాజాగా సన్ నెక్స్ట్ ఓ టి టి లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. 

సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. వైజాగ్ లో  అమ్మాయిలు అనుమానాస్పదంగా  చనిపోతుంటారు. అయితే ఈ వ్యక్తులకు సంబంధించిన అన్ని అడ్రస్ ఫేక్ అని  తెలుస్తాయి.  మరోవైపు మన దేశానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన అధికారులను హనీ ట్రాప్ చేయడానికి శత్రువు అమ్మాయిలను ఎరగా వేస్తుంటారు. వారిని కౌంటర్ చేయడానికి ఎన్ఐఏ అధికారి జిష్ణు తన తోటి అధికారితో కలిసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటాడు.  మరోవైపు అనుమానాస్పద వ్యక్తుల మరణాల వెనక పెద్ద నెట్ వర్క్ ఉంటుందనే విషయం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ కు తెలుస్తుంది. మరో కేసుకు సంబంధించి సస్పెండ్ అయిన కానిస్టేబుల్ (బ్రహ్మాజీ) తన వంతుగా  ఇన్వెస్టిగేట్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. చివరకు దేశ ద్రోహుల ఆటను వీళ్లు ఎలా బట్టబయలు చేసారన్నదే ఈ సినిమా స్టోరీ.

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Karmanye Vadhikaraste OTT StreamingKarmanye Vadhikaraste Sun Next StreamingKarmanye Vadhikaraste ReviewKarmanye Vadhikaraste Review RatingKarmanye Vadhikaraste public Talk

Trending News