English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Karmanye Vadhikaraste: రిలీజ్ ప్రోమోతో ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ చిత్రంపై పెరిగిన అంచనాలు.. అక్టోబర్ 31న విడుదల..

Karmanye Vadhikaraste: రిలీజ్ ప్రోమోతో ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ చిత్రంపై పెరిగిన అంచనాలు.. అక్టోబర్ 31న విడుదల..

Karmanye Vadhikaraste Release Promo:  బ్రహ్మాజీ, శత్రు, 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై జవ్వాజి సురేంద్ర కుమార్ సమర్పణలో డిఎస్ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి డైరెక్ట్ చేశారు. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడటంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
Karmanye Vadhikaraste: రిలీజ్ ప్రోమోతో ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ చిత్రంపై పెరిగిన అంచనాలు.. అక్టోబర్ 31న విడుదల..

Karmanye Vadhikaraste Release Promo: తెలుగులో ఈ మధ్యకాలంలో  క్రైమ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో వస్తోన్న డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. బ్రహ్మజీ, శత్రు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా లీడ్ రోల్లో  యాక్ట్ చేశారు.  ఈ మూవీని అక్టోబర్ 31న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ ప్రోమో ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రోమో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. సినిమాను పూర్తి యాక్షన్ తో పాటు మాస్ మసాలా అంశాలతో తెరకెక్కించినట్టు ప్రోమో చూస్తే తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ.. 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే'విడదలైన రిలీజ్ ప్రోమోకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   చూసిన వాళ్లంతా ప్రోమో అద్భుతంగా ఉంది అని కొనియాడుతున్నారు. మా చిత్రం అక్టోబర్ 31న రిలీజ్ కాబోతుంది. టైటిల్ కి అనుగుణంగా కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని చెబుతుంది. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందందన్నారు.  కథ కి సరి సాటిగా బ్రహ్మాజీ, శత్రు 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ వారి యాక్టింగ్ తో ఈ మూవీకి  ప్రాణం పోసిన విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు.  

ఇది ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్  నేపథ్యంలో  స్టూడెంట్ హత్యలు, మిస్సింగ్ కేసులు, కిడ్నాప్ ఇలా మనం ప్రతిరోజూ నిత్యం వార్తల్లో చూస్తున్న నిజ జీవిత సంఘటన సమాహారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది.  ఇటీవలే సెన్సార్ సభ్యులు ఈ చిత్రాన్ని చూసి అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు.  ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ వాళ్లు  యు/ఎ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. మా సినిమాను అక్టోబర్ 31న భారీగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో బ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్ర, బెనర్జీ, పృథ్వీ, అజయ్ రత్నం, ఇతర కొత్త నటీనటులు ఈ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నట్టు తెలిపారు.  ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయవంతం అవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.  

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Karmanye Vadhikaraste Release PromoKarmanye Vadhikaraste Release DateKarmanye Vadhikaraste ReviewKarmanye Vadhikaraste Review RatingTollywood

Trending News