Karmanye Vadhikaraste: రిలీజ్ ప్రోమోతో ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’ చిత్రంపై పెరిగిన అంచనాలు.. అక్టోబర్ 31న విడుదల..

Karmanye Vadhikaraste Release Promo: తెలుగులో ఈ మధ్యకాలంలో క్రైమ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో వస్తోన్న డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. బ్రహ్మజీ, శత్రు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ మూవీని అక్టోబర్ 31న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ ప్రోమో ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రోమో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. సినిమాను పూర్తి యాక్షన్ తో పాటు మాస్ మసాలా అంశాలతో తెరకెక్కించినట్టు ప్రోమో చూస్తే తెలుస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ.. 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే'విడదలైన రిలీజ్ ప్రోమోకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. చూసిన వాళ్లంతా ప్రోమో అద్భుతంగా ఉంది అని కొనియాడుతున్నారు. మా చిత్రం అక్టోబర్ 31న రిలీజ్ కాబోతుంది. టైటిల్ కి అనుగుణంగా కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని చెబుతుంది. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందందన్నారు. కథ కి సరి సాటిగా బ్రహ్మాజీ, శత్రు 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ వారి యాక్టింగ్ తో ఈ మూవీకి ప్రాణం పోసిన విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు.
ఇది ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో స్టూడెంట్ హత్యలు, మిస్సింగ్ కేసులు, కిడ్నాప్ ఇలా మనం ప్రతిరోజూ నిత్యం వార్తల్లో చూస్తున్న నిజ జీవిత సంఘటన సమాహారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఇటీవలే సెన్సార్ సభ్యులు ఈ చిత్రాన్ని చూసి అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ వాళ్లు యు/ఎ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. మా సినిమాను అక్టోబర్ 31న భారీగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో బ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్ర, బెనర్జీ, పృథ్వీ, అజయ్ రత్నం, ఇతర కొత్త నటీనటులు ఈ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయవంతం అవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
