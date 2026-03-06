Karmeeni Selvam: సముద్రఖని కార్మేని సెల్వం రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్... కథ వింటే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Karmeeni Selvam: తెలుగు–తమిళ ద్విభాషా చిత్రంగా రూపొందుతున్న ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమా ఏప్రిల్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాను తెలుగు మరియు తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రముఖ థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ భాగస్వామిగా చేరడం విశేషంగా మారింది.
ఈ చిత్రాన్ని పాత్వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు రామ్ చక్రి ఈ సినిమాకు కథను అందించి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే నటుడు సముద్రఖని ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు మరియు నటుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.
ఈ చిత్రంలో లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు మంచి స్పందన వచ్చింది. త్వరలో విడుదల కాబోయే టీజర్తో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుందని చిత్ర బృందం భావిస్తోంది.
‘కార్మేని సెల్వం’ కథ ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. నిజాయితీగా జీవించే సెల్వం అనే వ్యక్తి ఆధునిక సమాజంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొంటాడు అనే అంశాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. జీవితంలో వచ్చే ఒత్తిళ్లు, పోరాటాలు, భావోద్వేగాలు..ఇవన్నీ కథలో ముఖ్య భాగాలుగా ఉంటాయి. ఒక సాధారణ మనిషి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలను భావోద్వేగంగా చూపించే ప్రయత్నం ఈ సినిమాలో చేశారు.
ఈ సినిమా గురించి దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ, “ఇది ఒక సాధారణ మనిషి కథ. తెలుగు మరియు తమిళ ప్రేక్షకులకు ఈ కథను తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ మా సినిమాకు థియేట్రికల్ పార్ట్నర్గా ఉండటం వల్ల ఈ సినిమా మరింత పెద్ద స్థాయిలో ప్రేక్షకులకు చేరుతుంది అని మేము నమ్ముతున్నాం” అని తెలిపారు.
సాంకేతికంగా కూడా ఈ సినిమా మంచి టీమ్తో రూపొందుతోంది. సినిమాకు డీఓపీగా యువరాజ్ దక్షన్ పని చేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ను జగన్ ఆర్వీ మరియు దినేష్ ఎస్ నిర్వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని MAAS (Music as a Service).. Musicloud Studio అందిస్తున్నాయి.
Also Read: రాష్ట్రంలో పత్తా లేని కొత్త రేషన్ కార్డులు.. పెండింగ్లో లక్షల దరఖాస్తులు, కారణం అదేనా?
Also Read: 10వ తరగతి హాల్టిక్కెట్లు విడుదల.. 503 Error వచ్చినా ఈ సింపుల్ టిప్స్తో డౌన్లోడ్ చేయండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.