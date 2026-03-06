English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Karmeeni Selvam: సముద్రఖని కార్మేని సెల్వం రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్... కథ వింటే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Karmeeni Selvam: సముద్రఖని కార్మేని సెల్వం రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్... కథ వింటే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Karmeeni Selvam Release Date: సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న తెలుగు–తమిళ ద్విభాషా చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’ ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ చక్రి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయనుంది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:58 AM IST

Karmeeni Selvam: సముద్రఖని కార్మేని సెల్వం రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్... కథ వింటే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Karmeeni Selvam: తెలుగు–తమిళ ద్విభాషా చిత్రంగా రూపొందుతున్న ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమా ఏప్రిల్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాను తెలుగు మరియు తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రముఖ థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ భాగస్వామిగా చేరడం విశేషంగా మారింది.

ఈ చిత్రాన్ని పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు రామ్ చక్రి ఈ సినిమాకు కథను అందించి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే నటుడు సముద్రఖని ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు మరియు నటుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.

ఈ చిత్రంలో లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. త్వరలో విడుదల కాబోయే టీజర్‌తో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుందని చిత్ర బృందం భావిస్తోంది.

‘కార్మేని సెల్వం’ కథ ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. నిజాయితీగా జీవించే సెల్వం అనే వ్యక్తి ఆధునిక సమాజంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొంటాడు అనే అంశాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. జీవితంలో వచ్చే ఒత్తిళ్లు, పోరాటాలు, భావోద్వేగాలు..ఇవన్నీ కథలో ముఖ్య భాగాలుగా ఉంటాయి. ఒక సాధారణ మనిషి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలను భావోద్వేగంగా చూపించే ప్రయత్నం ఈ సినిమాలో చేశారు.

ఈ సినిమా గురించి దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ, “ఇది ఒక సాధారణ మనిషి కథ. తెలుగు మరియు తమిళ ప్రేక్షకులకు ఈ కథను తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ మా సినిమాకు థియేట్రికల్ పార్ట్‌నర్‌గా ఉండటం వల్ల ఈ సినిమా మరింత పెద్ద స్థాయిలో ప్రేక్షకులకు చేరుతుంది అని మేము నమ్ముతున్నాం” అని తెలిపారు.

సాంకేతికంగా కూడా ఈ సినిమా మంచి టీమ్‌తో రూపొందుతోంది. సినిమాకు డీఓపీగా యువరాజ్ దక్షన్ పని చేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్‌ను జగన్ ఆర్వీ మరియు దినేష్ ఎస్ నిర్వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని MAAS (Music as a Service).. Musicloud Studio అందిస్తున్నాయి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Karmeeni SelvamSamuthirakani Karmeeni SelvamKarmeeni Selvam movie release dateKarmeeni Selvam Telugu Tamil movie

