  • Karmeni Selvam: అప్పుల్లో ఉన్నారా..? తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి..

Karmeni Selvam: అప్పుల్లో ఉన్నారా..? తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి..

Samuthirakani, Gautham Vasudev Menon: అప్పుల్లో ఉన్నారా..? తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి.. అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సినిమా కార్మేని సెల్వం. ఈ చిత్రం పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాణంలో, దర్శకుడు రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. తెలుగు మరియు తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రముఖ పంపిణీ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:14 PM IST

Karmeni Selvam: అప్పుల్లో ఉన్నారా..? తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి..

Karmeni Selvam: అప్పుల్లో ఉన్నారా..? తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి.. అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సినిమా కార్మేని సెల్వం.  ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని కనిపించనున్నారు. అలాగే కీలక పాత్రలో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ వంటి పలువురు నటులు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

ఈ సినిమా కథ పూర్తిగా మధ్య తరగతి కుటుంబాల జీవితాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అప్పులు అనే సమస్య ఎలా కుటుంబాలను ప్రభావితం చేస్తుందో ఇందులో నిజాయితీగా చూపించబోతున్నారు. అప్పుల ఒత్తిడి వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు ఎలా మారుతాయి, వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాలను చాలా సహజంగా తెరకెక్కించారు. అందుకే ఈ సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరూ కథతో కనెక్ట్ అవుతారని దర్శకుడు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తనపై ఎంతో ఉందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఆర్య, ఆనంద్, గోదావరి వంటి సినిమాలు తనకు స్ఫూర్తినిచ్చాయని తెలిపారు. కమర్షియల్ మరియు భావోద్వేగ కథలను సమతుల్యం చేసే విధానం తనకు చాలా నచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ములను తన మెంటర్‌గా భావిస్తానని, ఆయన సినిమాల ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నానని వెల్లడించారు.

ఈ సినిమాలో సముద్రఖని పాత్ర ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన భర్తగా, తండ్రిగా ఆయన చూపించే భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను కదిలిస్తాయని అంటున్నారు. అలాగే గౌతమ్ మీనన్ పాత్ర కూడా కథలో ముఖ్యమైన మలుపును తీసుకువస్తుంది.

మరో ప్రత్యేకతగా ఈ సినిమాలో సంగీతాన్ని కొత్త విధానంలో అందిస్తున్నారు. “మ్యూజిక్ యాజ్ ఎ సర్వీస్” అనే కాన్సెప్ట్‌తో సంగీత దర్శకుడు రామానుజన్ మరియు ఆయన టీమ్ పని చేశారు. ఒక పాట వెనుక పని చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ గుర్తింపు ఇవ్వాలని, అలాగే ఆదాయం పంచుకోవాలని ఈ కాన్సెప్ట్ ఉద్దేశం.

టెక్నికల్‌గా కూడా సినిమా బలంగా ఉంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. డీఓపీ యువరాజ్ దక్షణ్ అందించిన విజువల్స్, ఎడిటర్ జగన్ చేసిన కట్‌లు కథను మరింత బలంగా నిలబెట్టాయి. థియేటర్‌లో ఈ సినిమా చూడగానే కథలోని భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను బాగా తాకుతాయని భావిస్తున్నారు.

కార్మేని సెల్వం కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, మధ్య తరగతి కుటుంబాల నిజ జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే భావోద్వేగ కథ. ముఖ్యంగా అప్పుల సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సినిమా ఒక ధైర్యం ఇస్తుందని చిత్ర బృందం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

