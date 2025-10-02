Vilaya Thandavam: వీఎస్ వాసు దర్శకత్వంలో యంగ్ టాలెంటెడ్ కార్తీక్ రాజు, పార్వతి అరుణ్, పుష్ప ఫేమ్ జగదీష్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న మూవీ విలయ తాండవం. GMR మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద మందల ధర్మా రావు, గుంపు భాస్కర రావు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్టర్ను మేకర్స్ లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి హీరో ఆకాష్ పూరి, దర్శకుడు భీమనేని శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల అనంతరం ఆకాష్ పూరి మాట్లాడుతూ .. ఈ సినిమా టైటిల్ ఎంతో పవర్ ఫుల్గా ఉందని మెచ్చుకున్నారు. పోస్టర్ చూస్తేనే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయని.. కార్తీక్ రాజుకి మరోసారి ఈ సినిమాతో మంచి పేరు రావాలని.. పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు భీమనేని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ.. కార్తీక్ రాజు ఎప్పుడు డిఫరెంట్ స్టోరీలను సెలక్ట్ చేసుకుంటారని.. సినిమాల పట్ల ఆయనకు ఎంతో ప్యాషన్ ఉందన్నారు. విలయ తాండవం టైటిల్ పోస్టర్ తనకు చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పారు. ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు పెద్ద హిట్ చేస్తారని నమ్మకం ఉందన్నారు.
హీరో కార్తిక్ రాజు మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం కంటెంట్ బెస్డ్ సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని.. మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంటేనే థియేటర్లకు వస్తున్నారని చెప్పారు. దర్శకుడు వాసు సరికొత్త పాయింట్.. స్టోరీతో ఈ సినిమాను రూపొందించారని తెలిపారు. తాను, పార్వతి, జగదీష్ చాలా కీలకమైన పాత్రలు పోషించామని.. టీజర్, ట్రైలర్ వచ్చాక అందరూ ఆశ్చర్యపోతారని అన్నారు.
దర్శకుడు వీఎస్ వాసు మాట్లాడుతూ.. విలయ తాండవం టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. త్వరలోనే థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నామన్నారు. అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నానని అన్నారు. ప్రొడ్యూసర్స్ మందల ధర్మా రావు, గుంపు భాస్కర రావు మాట్లాడుతూ.. దర్శకుడు వాసు కథ చెప్పినప్పుడు తాము ఆశ్చర్యపోయామని.. కథ తమకు చాలా బాగా నచ్చిందన్నారు. పోస్టర్ చూస్తేనే ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉందో అర్థమవుతుందని.. కథలో దమ్ముందన్నారు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాను నిర్మించామన్నారు. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తామన్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్ : GMR మూవీ మేకర్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్ : మండల ధర్మ రావు, గుంపు భాస్కర్ రావు
==> డైరెక్టర్ : VS వాసు
==> DOP : సురేష్ రుగుతు
==> మ్యూజిక్ : జ్ఞాని
==> ఎడిటర్ : వంశీ కృష్ణ
==> ఆర్ట్ డైరెక్టర్ : హరి వర్మ
==> ఫైట్ మాస్టర్ : వింగ్ చున్ అంజి
==> డాన్స్ మాస్టర్ : ఆట సందీప్, కపిల్
==> పోస్టర్లు : అజయ్ (AJ Ads)
==> PRO : సాయి సతీష్
