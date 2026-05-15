/Trisha Krishnan Video: విజయ్ దళపతిని అడిగామని చెప్పండి.. ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నకు సిగ్గు మొగ్గలేసిన త్రిష.. వీడియో వైరల్..

Trisha Krishnan surprised after fans asking about cm Vijay thalapathy video: త్రిష, సూర్య నటించిన కరుప్పు మూవీ ఎన్నో అడ్డంకులు, ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొని ఫైనల్ గా అభిమానుల ముందుకు వచ్చింది. ఈమూవీకి అభిమానుల నుంచి సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చెన్నైలోని రోహిణి సిల్వర్ స్క్రీన్స్ థియేటర్ లో సూర్య, త్రిష కృష్ణన్, ఆర్.జె. బాలాజీల 'కరుప్పు' చిత్రంను ఎంజాయ్ చేశారు. థియేటర్ అంతా అభిమానులు విజల్స్ , కేకలతో దద్దరిల్లిందని చెప్పుకొవచ్చు. నిజానికి ఈ సినిమా గురువారమే (మే 14) విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ నిర్మాత ఎస్ఆర్ ప్రభుకు ఎదురైన ఆర్థిక సమస్యల వల్ల థియేటర్లకు వెళ్లాల్సిన కేడీఎం (KDM) ఫైల్స్ ఆగిపోయాయి.
నటి త్రిషకు ఊహించని పరిణామం
కురుప్పు మూవీ అనంతరం ఇంటికి వెళ్తున్న త్రిషకు వింత ఘటన
'దళపతిని అడిగానని చెప్పండి' అన్న అభిమాని.. ముసి ముసి నవ్వుతో త్రిష
మరోవైపు రూ. 140 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా.. మొదటి రోజే రూ.25 కోట్ల వసూళ్లు సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఒక రోజు ఆలస్యమైనా ఈ మూవీ సూపర్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ మీద దూసుకుని పోతుంది. అయితే త్రిష ఈ మూవీని చూసి తర్వాత బైటకు వచ్చి తన కారులో కార్చున్నారు. అభిమానులంతా త్రిష కారును చుట్టుముట్టారు. ఇంతలో అక్కడున్న కొంత మంది అభిమానులు దళపతిని అడిగామని చెప్పండి అని ఒక్కసారిగా త్రిషను చూస్తు గట్టిగా కేకలు వేశారు.. దీంతో త్రిష కూడా ఓకె అని చెప్పి తన ఫోన్ ను చూసుకుంటూ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వింది.
ఆ తర్వాత తన కారు చుట్టు ఉన్న అభిమానులకు సైతం త్రిష అభివాదం చేస్తే కారు ముందుకు సాగింది. ఇక తమిళనాడు ఎన్నికలకు ముందు త్రిష, సీఎం విజయ్ మధ్య రిలేషన్ గురించి రకరకాల గాసిప్స్ వైరల్ అవుతునే ఉన్నాయి.
దీనికి బలం చేకూర్చేలా సీఎం విజయ్ ,త్రిష తరచుగా ఇద్దరు వేడుకల్లో సన్నిహితంగా కన్పిస్తుండంతో పాటు, సీఎం విజయ్ దళపతి కోసం త్రిష చేస్తున్న పోస్టులు, కామెంట్స్ లు కూడా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. విజయ్ దళపతి అనగానే త్రిష ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వడంకు చెందిన వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది.
