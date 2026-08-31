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Rajamouli Family Wedding: రాజమౌళి ఇంట్లో పెళ్లి భాజలు.. స్టార్ హీరోయిన్ తో పెళ్లి ఫిక్స్..!

Rajamouli Family Wedding:దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కుటుంబంలో పెళ్లి సందడి మొదలైందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ స్టార్ హీరోయిన్‌తో పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందనే ప్రచారం ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే ఈ వార్తపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 31, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:58 PM IST
Rajamouli Family Wedding: రాజమౌళి ఇంట్లో పెళ్లి భాజలు.. స్టార్ హీరోయిన్ తో పెళ్లి ఫిక్స్..!
Image Credit: Rajamouli Family Wedding(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Rajamouli Family Wedding: రాజమౌళి ఇంట్లో పెళ్లి భాజలు.. స్టార్ హీరోయిన్ తో పెళ్లి ఫిక్స్..!
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