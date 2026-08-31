/Rajamouli Family Wedding: రాజమౌళి ఇంట్లో పెళ్లి భాజలు.. స్టార్ హీరోయిన్ తో పెళ్లి ఫిక్స్..!

Rajamouli Family Wedding: గత కొంతకాలంగా కావ్య, కాల భైరవ ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు వీరిద్దరూ ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. తాజాగా కావ్య స్వయంగా ఫొటోలు షేర్ చేయడంతో తమ బంధాన్ని అందరికీ తెలియజేశారు. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
కావ్య కళ్యాణ్రామ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలాకాలంగా పరిచయం ఉన్న నటి. ఆమె చిన్నతనంలోనే బాలనటిగా సినిమాల్లోకి వచ్చింది. స్నేహమంటే ఇదేరా సినిమాతో బాలనటిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత గంగోత్రి, ఠాగూర్, బన్నీ వంటి పలు సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కనిపించింది.
కొంతకాలం తర్వాత కావ్య హీరోయిన్గా సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. 2022లో వచ్చిన మసూద సినిమాతో హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2023లో వచ్చిన బలగం సినిమాతో కావ్యకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో సంధ్య పాత్రలో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అనంతరం ఉస్తాద్ సినిమాలో కూడా నటించింది.
ఇక కాల భైరవ విషయానికి వస్తే.. ఆయన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎం.ఎం. కీరవాణి పెద్ద కుమారుడు. సింగర్గా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కాల భైరవ టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఎన్నో సినిమాల్లో పాటలు పాడటంతో పాటు సంగీతం కూడా అందించారు.
ఇప్పుడు కావ్య, కాల భైరవ తమ ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించడంతో వీరి పెళ్లి గురించి కూడా చర్చ మొదలైంది. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ సంబంధానికి అంగీకరించినట్లు కొన్ని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
ప్రస్తుతం కావ్య తన సినిమాలపై కూడా దృష్టి పెడుతోంది. ఆమె నటించిన వాట్స్ అప్ నరేష్ సినిమా 2026లో విడుదల కానున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ జంట పెళ్లి వార్త కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.