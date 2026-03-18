  • Nora Fatehi Controversy Song: బూతు పాట, బూతు డ్యాన్స్‌లపై వివాదం..ఎట్టకేలకు మాట్లాడిన బాహుబలి హీరోయిన్!

Nora Fatehi Controversy Song: బూతు పాట, బూతు డ్యాన్స్‌లపై వివాదం..ఎట్టకేలకు మాట్లాడిన 'బాహుబలి' హీరోయిన్!

Nora Fatehi Controversy Song: కన్నడ హీరో ధ్రువ సర్జా, దర్శకుడు ప్రేమ్ తెరకెక్కించిన 'కేడీ' సినిమా ఇప్పుడు వివాదాల్లో నిలిచింది. ఇటీవలే విడుదలైన ఆ సినిమా ఐటెం సాంగ్ అందుకు ప్రధానకారణం. ఆ పాట ఇప్పుడు అసభ్యంగా ఉందని నెటిజన్లు విమర్శించారు. అంతేకాకుండా ఈ సాంగ్ గురించి నేడు లోక్‌సభలోనూ చర్చ జరిగింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 18, 2026, 08:37 PM IST

Nora Fatehi Controversy Song: బూతు పాట, బూతు డ్యాన్స్‌లపై వివాదం..ఎట్టకేలకు మాట్లాడిన 'బాహుబలి' హీరోయిన్!

Nora Fatehi Controversy Song: కన్నడ హీరో ధ్రువ సర్జా, దర్శకుడు ప్రేమ్ తెరకెక్కించిన 'కేడీ' సినిమా ఇప్పుడు వివాదాల్లో నిలిచింది. ఇటీవలే విడుదలైన ఆ సినిమా ఐటెం సాంగ్ అందుకు ప్రధానకారణం. ఆ పాట ఇప్పుడు అసభ్యంగా ఉందని నెటిజన్లు విమర్శించారు. అంతేకాకుండా ఈ సాంగ్ గురించి నేడు లోక్‌సభలోనూ చర్చ జరిగింది. అయితే ఈ ఐటెంసాంగ్‌ దుమారంపై అందులో నటించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ నోరా ఫతేహి స్పందించింది. 
  
బూతుపాటగా వివాదస్పదంగా మారిన ఈ పాటలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన తర్వాత నోరా ఫతేహి సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. "ఈ పాటను సుమారు మూడేళ్ల క్రితం కన్నడలో చిత్రీకరించిన టైమ్‌లో నేను నటించాను. సంజయ్ దత్ వంటి పెద్ద నటులు ఉండడం వల్ల నేను నటించేందుకు అంగీకరించాను" అని నోరా ఫతేహి చెప్పుకొచ్చింది. 

అయితే ఆ సాంగ్ చిత్రీకరించిన సమయంలో కన్నడ పాట ప్లే చేసిన కారణంగా ఆ పదాలు తనకు అర్థం కాలేదని నటి నోరా ఫతేహి చెప్పింది. పాటలోని సాహిత్యం అర్థాన్ని తెలుసుకునేందుకు తాను చిత్రబృందం చెప్పిన మాట విన్నానని స్పష్టం చేసింది. వాళ్లు తనకు వివరించే క్రమంలో తనకు ఎలాంటి బూతులాగా అనిపించలేదని నోరా చెప్పింది. నాకు హిందీ వచ్చు. తాజాగా విడుదలైన తర్వాత హిందీ వెర్షన్ విన్నాక ఈ సాంగ్ వివాదం తెస్తుందని ముందే నాకు తెలిసిపోయిందని నోరా ఫతేహి స్పష్టం చేసింది.

అంతేకాకుండా తన అనుమతి లేకుండా చిత్రబృందం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తనతో పాటు సంజయ్ దత్ ఫోటోలను ప్రచారానికి వాడినందుకు నోరా ఫతేహి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. తన గౌరవాన్ని భంగం కలిగించే ఏ విషయాన్నైనా తాను సమర్థించనని నోరా అంటోంది. పాట విడుదల కార్యక్రమంలోనే తాను దర్శకుడు ప్రేమ్‌ను వివాదం అవుతుందని హెచ్చరించినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే ఇలాంటి వివాదం నడుమ తాను ఎలాంటి ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొనని నోరా ఫతేహి చెప్పుకొచ్చింది.

ఈ పాటకు సంబంధించిన వివాదంపై నేడు లోక్‌సభలోనూ చర్చ జరిగింది. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ స్పందిస్తూ.. 'కేడీ' అనే కన్నడ సినిమాలోని వివాదస్పద లిరికల్ సాంగ్‌ను ఇప్పటికే బ్లాక్ చేసినట్లు మంత్రి ప్రకటించారు. కన్నడ, హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ చిత్ర

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

