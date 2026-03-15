KD The Devil:‘కేడీ : ది డెవిల్’ మూవీ నుంచి నోరా ఫతేహీ, సంజయ్ దత్ ల మాస్ బీట్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

KD The Devil: యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధృవ్ సర్జ హీరోగా కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘కేడీ - ది డెవిల్’. ప్రేమ్స్ ఈ  సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్, శిల్పాశెట్టి ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్, నోరా ఫతేహిలపై ఓ ఐటెం సాంగ్ ను పిక్చరైజ్ చేశారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఈ పాటను విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:38 PM IST

Item Song in KD The Devil Movie: కన్నడలో అర్జున్ సర్జ మేనల్లుడు ధృవ సర్జ యాక్షన్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటిస్తున్న ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ‘కేడీ - ది డెవిల్’. భారీ యాక్షన్ స్కేల్ తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యాడ్ బాయ్ సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మరి సాగరకన్య శిల్పాశెట్టి మరో ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తోంది. ఇతర పాత్రల్లో రవిచంద్రన్, రమేశ్ అరవింద్, రీస్మా నానయ్య నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 30న రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాతో పోటీ పడుతూ రిలీజ్ అవుతుంది. కంటెంట్ పై నమ్మకంతో ఈ డేట్ లో రిలీజ్ చేస్తుండటంతో కంటెంట్ పై వారికున్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుంది. 

ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఓ మంచి ఊపునిచ్చే మాస్ బీట్‌ను  ముందుగా విడుదల చేశారు.నోరా ఫతేహీ, సంజయ్ దత్ కాంబోలో వచ్చే ఈ మాస్ బీట్‌ యూత్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ  ఉర్రూతలూగించేలా  ఉంది. ‘జరిపెయ్ నాతో పండుగ జరిపెయ్’ అంటూ సాగే ఈ లిరికల్ వీడియోని తాజాగా తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు. హిందీలో ‘సర్కే చునర్ తేరే సర్కే’అంటూ హిందీలో రిలీజ్ చేశారు. చాలా రోజుల తర్వాత సంజయ్ దత్..ఈ పాటలో డాన్స్ చేయడం విశేషం. దాదాపు ఖల్ నాయక్, మున్నాభాయ్ సిరీస్ ల తర్వాత సంజూ బాబా ఈ సినిమా ఐటెం పాట నిలిచిపోతుందని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పాటలో నోరా ఫతేహి వేసిన స్టెప్పులు.. గ్లామర్ ట్రీట్ మాస్ ఆడియన్స్ కు ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి. 

‘కేడీ ది డెవిల్’ సినిమాకు అర్జున్ జన్య సంగీతం అందించారు. తెలుగులో మంగ్లీ గాత్రం అందించింది. ఈ పాటకు చంద్ర బోస్ అందించిన సాహిత్యం కూడా ఎంతో సరళంగా, వినసొంపుగా  ఆకట్టుకునేలా ఉంది.  రాజు సుందరం మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో ఈ పాట విజువల్ ట్రీట్‌లా ఉంది.  ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు చిత్రయూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. మొత్తంగా ఐటెం సాంగ్ ‘కేడీ -ది డెవిల్’ మూవీ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ’ గా మారింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

