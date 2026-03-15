KD The Devil:‘కేడీ : ది డెవిల్’ మూవీ నుంచి నోరా ఫతేహీ, సంజయ్ దత్ ల మాస్ బీట్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Item Song in KD The Devil Movie: కన్నడలో అర్జున్ సర్జ మేనల్లుడు ధృవ సర్జ యాక్షన్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటిస్తున్న ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ‘కేడీ - ది డెవిల్’. భారీ యాక్షన్ స్కేల్ తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యాడ్ బాయ్ సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మరి సాగరకన్య శిల్పాశెట్టి మరో ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తోంది. ఇతర పాత్రల్లో రవిచంద్రన్, రమేశ్ అరవింద్, రీస్మా నానయ్య నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 30న రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాతో పోటీ పడుతూ రిలీజ్ అవుతుంది. కంటెంట్ పై నమ్మకంతో ఈ డేట్ లో రిలీజ్ చేస్తుండటంతో కంటెంట్ పై వారికున్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుంది.
ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ మంచి ఊపునిచ్చే మాస్ బీట్ను ముందుగా విడుదల చేశారు.నోరా ఫతేహీ, సంజయ్ దత్ కాంబోలో వచ్చే ఈ మాస్ బీట్ యూత్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఉర్రూతలూగించేలా ఉంది. ‘జరిపెయ్ నాతో పండుగ జరిపెయ్’ అంటూ సాగే ఈ లిరికల్ వీడియోని తాజాగా తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు. హిందీలో ‘సర్కే చునర్ తేరే సర్కే’అంటూ హిందీలో రిలీజ్ చేశారు. చాలా రోజుల తర్వాత సంజయ్ దత్..ఈ పాటలో డాన్స్ చేయడం విశేషం. దాదాపు ఖల్ నాయక్, మున్నాభాయ్ సిరీస్ ల తర్వాత సంజూ బాబా ఈ సినిమా ఐటెం పాట నిలిచిపోతుందని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పాటలో నోరా ఫతేహి వేసిన స్టెప్పులు.. గ్లామర్ ట్రీట్ మాస్ ఆడియన్స్ కు ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి.
‘కేడీ ది డెవిల్’ సినిమాకు అర్జున్ జన్య సంగీతం అందించారు. తెలుగులో మంగ్లీ గాత్రం అందించింది. ఈ పాటకు చంద్ర బోస్ అందించిన సాహిత్యం కూడా ఎంతో సరళంగా, వినసొంపుగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. రాజు సుందరం మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో ఈ పాట విజువల్ ట్రీట్లా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు చిత్రయూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. మొత్తంగా ఐటెం సాంగ్ ‘కేడీ -ది డెవిల్’ మూవీ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ’ గా మారింది.
