Kedi Movie Director Kiran Kumar Passed Away: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ (Tollywood)లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. అక్కినేని నాగార్జున నటించిన 'కేడీ' చిత్ర దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ (కేకే) బుధవారం ఉదయం కన్నుమూశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 17, 2025, 03:06 PM IST

Kedi Movie Director Kiran Kumar Passed Away: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ (Tollywood)లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. అక్కినేని నాగార్జున నటించిన 'కేడీ' చిత్ర దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ (కేకే) బుధవారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఆయన హఠాన్మరణంతో టాలీవుడ్‌లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

సినిమా ప్రస్థానం
కిరణ్ కుమార్ కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా, అంతకుముందు పలు చిత్రాలకు రచయితగా, సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. 2010లో కింగ్ నాగార్జున హీరోగా నటించిన 'కేడీ' సినిమాతో ఆయన దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఈ సినిమా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న స్టార్ డైరెక్టర్లలో సందీప్ రెడ్డి వంగా, కేడీ డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ వద్దనే పనిచేయడం గమనార్హం.

విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న తదుపరి చిత్రం
చాలా కాలం విరామం తర్వాత డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ మళ్ళీ మెగా ఫోన్ పట్టారు. ఆయన డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన ‘కేజేక్యూ: కింగ్‌.. జాకీ.. క్వీన్‌’ (KJQ) అనే సినిమాకి సంబంధించిన షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తి అయ్యింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో సినిమా విడుదల చూడకుండానే ఆయన మరణించడం అభిమానులను, చిత్ర బృందాన్ని తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది.

'కేడీ' డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ మృతి పట్ల పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన మరణం పరిశ్రమకు తీరని లోటని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని పలువురు సినీ నటులు, దర్శకులు నివాళులు అర్పించారు. సోషల్ మీడియా ఆయన ఫ్యాన్స్ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

