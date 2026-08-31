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నాని కోసం కీర్తి సురేశ్‌ సంచలన నిర్ణయం..

Keerthy Suresh Item Number: హీరోయిన్‌ కీర్తి సురేశ్‌ తన 13 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో ఇప్పటి వరకు సాంప్రదాయ బద్ధమైన పాత్రలకు పేరు గడించింది. ఇక వేరే చిత్రాల్లో ప్రత్యేకమైన పాటలకు డాన్సుల గట్రా  చేసింది లేదు. అయితే తాజాగా  నాని కోసం ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాలో స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేయడం సినీ  ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:27 PM IST
నాని కోసం కీర్తి సురేశ్‌ సంచలన నిర్ణయం..
Image Credit: Keerthy Suresh (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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