/నాని కోసం కీర్తి సురేశ్‌ సంచలన నిర్ణయం..

Keerthy Suresh 1st Item Song: 2013లో మలయాళ చిత్రం ‘గీతాంజలి’తో కథానాయికగా కెరీర్ మొదలు పెట్టిన కీర్తి సురేశ్.. దక్షిణాదిలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా గ్లామర్ కంటే యాక్టింగ్కు స్కోప్ ఉన్న ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగింది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో ఇప్పటివరకు ఐటం సాంగ్స్లో కనిపించని కీర్తి.. ఇప్పుడు ‘ది ప్యారడైజ్’ కోసం స్పెషల్ సాంగ్ చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పాటను మొదట ఐటం సాంగ్గా ప్రచారం చేసినప్పటికీ.. కీర్తి మాత్రం ఇందులో ఎలాంటి గ్లామర్ షోకు వెళ్లకుండా చీరకట్టులో సంప్రదాయ బద్ధంగా కనిపించడం విశేషం.
నాని, ఓదెల కోసం కీర్తి సురేష్..
నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ కోసం కీర్తి ఈ ప్రత్యేక గీతం చేసింది. నానితో గతంలో ‘నేను లోకల్’, ‘దసరా’ చిత్రాల్లో నటించిన కీర్తి.. నాని అడగడంతోనే ఈ పాటకు ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది.
అయితే పాట విడుదలైన తర్వాత మాత్రం ఇది సాధారణ ఐటం సాంగ్లా లేదనే అభిప్రాయాలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి. కీర్తి ఎక్కడా హద్దులు దాటి గ్లామర్ను ప్రదర్శించకుండా చీరలో కనిపిస్తూ.. తన ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఆమె లుక్, డ్యాన్స్ ప్రేక్షకుల్లో బజ్ను పెంచాయి.
నాని కోసం డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్..
మరో సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. ఈ పాట కోసం కీర్తి ప్రత్యేకంగా డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. దాదాపు 20 గంటల పాటు నిద్ర లేకుండా పనిచేసినట్లు ఆమె స్వయంగా వెల్లడించిన వీడియో కూడా వైరల్గా మారింది. బిజీ షెడ్యూల్లోనూ నాని కోసం ఈ పాట చేయడానికి ఆమె ఇంట్రెస్ట్ చూపించనట్టు తెలుస్తుంది.
‘ది ప్యారడైజ్’లోని ‘ఏషనాగుల కట్ట’ పాటకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. కాసర్ల శ్యామ్ సాహిత్యం అందించారు. ప్రభా, బంగారి గళ్ల, అద్దుల జింగిరెడ్డి ఈ పాటను పాడారు. డల్లాస్లో జరిగిన అనిరుధ్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్లో ఈ పాటను ప్రత్యేకంగా రిలీజ్ చేయగా.. నానితో కలిసి అనిరుధ్ స్టెప్పులేయడం పాటకు మరింత హైప్ తీసుకొచ్చింది.
ఆగష్టు 29న పాట సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్..
ఆగస్టు 29న డిజిటల్గా విడుదలైన వెంటనే ఈ సాంగ్ ట్రెండింగ్లోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం కీర్తి సురేశ్ తెలుగులో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రంలో వెంకీ సరసన నటిస్తోంది. అలాగే విజయ్ దేవరకొండ ‘రౌడీ జనార్దన్’లోనూ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తోంది. దీంతో పాటు మలయాళం, తమిళం, హిందీ భాషల్లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సమయంలో.. ‘ది ప్యారడైజ్’ కోసం ఆమె స్పెషల్ సాంగ్ చేయడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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