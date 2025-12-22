Keerthy Suresh: తెలుగు స్టార్ హీరో భార్యతో స్టెప్పు చేసిన కీర్తి సురేష్..!

Keerthy Suresh Dance Video With Nani Wife : ఇటీవల ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేశ్ తన స్నేహితురాలి పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొని అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. సాధారణంగా సినిమాలు... షూటింగ్స్తో బిజీగా ఉండే కీర్తి సురేశ్ ఈసారి పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ మూడ్లో కనిపించారు. పెళ్లి వాతావరణంలో స్నేహితులతో కలిసి నవ్వుతూ.. నర్తిస్తూ వేడుకను ఆస్వాదించారు. ఈ వేడుకలో ఆమె ధరించిన బ్లాక్ కలర్ స్టైలిష్ డ్రెస్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
పెళ్లి వేడుకలో అసలైన హైలైట్ ఏమిటంటే, కీర్తి సురేశ్ స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయడం. ఆమెతో పాటు నటుడు నాని భార్య అంజన కూడా కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి ‘చమ్కీల అంగీలేసి’ పాటకు డాన్స్ చేయడం అక్కడున్న వారిని ఎంతో ఉత్సాహపరిచింది. ఈ పాట సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎంత పాపులర్.. అయిందో తెలిసిందే. అదే పాటకు కీర్తి సురేశ్ ఇలా లైవ్గా స్టెప్పులు వేయడం ఫ్యాన్స్కు మరింత ఆనందం కలిగించింది.
ఈ డాన్స్కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు “సింపుల్గా ఉన్నా ఎంతో ఎనర్జీ ఉంది”, “రీల్ కాదు, రియల్ ఫన్ ఇదే” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు అయితే కీర్తి సురేశ్ డాన్స్ గ్రేస్ని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసిస్తున్నారు. సినిమా సెట్స్లో మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిగత వేడుకల్లో కూడా ఆమె అంతే ఉత్సాహంగా ఉంటారని ఈ వీడియోలు చూపిస్తున్నాయి.
Actress Keerthy Suresh dancing to her #Dasara chartbuster song!
— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) December 22, 2025
‘దసరా’ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్ నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఆ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. అదే సినిమాలోని పాటకు ఇప్పుడు నిజ జీవితంలో డాన్స్ చేయడం ఒక మంచి జ్ఞాపకంగా మారింది. ఈ పెళ్లి వేడుకలో ఆమె ప్రవర్తన చూస్తే, స్టార్ హీరోయిన్ అయినా సరే స్నేహితుల ఆనందంలో కలిసిపోవడం ఆమె ప్రత్యేకతగా కనిపిస్తుంది.
మొత్తానికి.. కీర్తి సురేశ్ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో చేసిన సందడి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. సినిమా తెరపై మాత్రమే కాదు.. నిజ జీవితంలో కూడా ఆమె ఎనర్జీ, సింప్లిసిటీ అభిమానులను మరింత దగ్గర చేస్తోందని చెప్పొచ్చు.
