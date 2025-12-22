English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Keerthy Suresh: తెలుగు స్టార్ హీరో భార్యతో స్టెప్పు చేసిన కీర్తి సురేష్..!

Keerthy Suresh: తెలుగు స్టార్ హీరో భార్యతో స్టెప్పు చేసిన కీర్తి సురేష్..!

Keerthy Suresh Dance: ఫ్రెండ్ పెళ్లి వేడుకలో స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ సందడి చేసింది. నాని భార్య అంజనతో కలిసి ‘దసరా’ సినిమాలోని చమ్కీల అంగీలేసి పాటకు హుషారుగా స్టెప్పులు వేసింది. ఈ డాన్స్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 22, 2025, 07:32 PM IST

Trending Photos

Top 10 actresses 2026: ఈ సంవత్సరం టాప్ 10 ఇండియన్ హీరోయిన్లు వీళ్లే..!
5
Top 10 Indian Actresses 2026
Top 10 actresses 2026: ఈ సంవత్సరం టాప్ 10 ఇండియన్ హీరోయిన్లు వీళ్లే..!
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అల్ట్రా చీప్‌ ప్లాన్‌.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
5
BSNL ultra cheap plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అల్ట్రా చీప్‌ ప్లాన్‌.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
Indian Railways: రైలు ప్రయాణీకులు ఇక నో టెన్షన్‌.. ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌తో ఎప్పుడైనా తక్షణ సహాయం..!
6
Indian Railways helpline 139
Indian Railways: రైలు ప్రయాణీకులు ఇక నో టెన్షన్‌.. ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌తో ఎప్పుడైనా తక్షణ సహాయం..!
Realme 16 5G: త్వరలో OLED డిస్‌ప్లేతో రియల్‌మీ 16 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములు లేదు భయ్యా!
6
REALME
Realme 16 5G: త్వరలో OLED డిస్‌ప్లేతో రియల్‌మీ 16 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములు లేదు భయ్యా!
Keerthy Suresh: తెలుగు స్టార్ హీరో భార్యతో స్టెప్పు చేసిన కీర్తి సురేష్..!

Keerthy Suresh Dance Video With Nani Wife : ఇటీవల ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేశ్ తన స్నేహితురాలి పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొని అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. సాధారణంగా సినిమాలు.‌‌.. షూటింగ్స్‌తో బిజీగా ఉండే కీర్తి సురేశ్‌ ఈసారి పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ మూడ్‌లో కనిపించారు. పెళ్లి వాతావరణంలో స్నేహితులతో కలిసి నవ్వుతూ.. నర్తిస్తూ వేడుకను ఆస్వాదించారు. ఈ వేడుకలో ఆమె ధరించిన బ్లాక్ కలర్ స్టైలిష్ డ్రెస్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

పెళ్లి వేడుకలో అసలైన హైలైట్ ఏమిటంటే, కీర్తి సురేశ్‌ స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయడం. ఆమెతో పాటు నటుడు నాని భార్య అంజన కూడా కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి ‘చమ్కీల అంగీలేసి’ పాటకు డాన్స్ చేయడం అక్కడున్న వారిని ఎంతో ఉత్సాహపరిచింది. ఈ పాట సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎంత పాపులర్.. అయిందో తెలిసిందే. అదే పాటకు కీర్తి సురేశ్‌ ఇలా లైవ్‌గా స్టెప్పులు వేయడం ఫ్యాన్స్‌కు మరింత ఆనందం కలిగించింది.

ఈ డాన్స్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు “సింపుల్‌గా ఉన్నా ఎంతో ఎనర్జీ ఉంది”, “రీల్ కాదు, రియల్ ఫన్ ఇదే” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు అయితే కీర్తి సురేశ్‌ డాన్స్ గ్రేస్‌ని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసిస్తున్నారు. సినిమా సెట్స్‌లో మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిగత వేడుకల్లో కూడా ఆమె అంతే ఉత్సాహంగా ఉంటారని ఈ వీడియోలు చూపిస్తున్నాయి.

 

‘దసరా’ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్‌ నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఆ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. అదే సినిమాలోని పాటకు ఇప్పుడు నిజ జీవితంలో డాన్స్ చేయడం ఒక మంచి జ్ఞాపకంగా మారింది. ఈ పెళ్లి వేడుకలో ఆమె ప్రవర్తన చూస్తే, స్టార్ హీరోయిన్ అయినా సరే స్నేహితుల ఆనందంలో కలిసిపోవడం ఆమె ప్రత్యేకతగా కనిపిస్తుంది.

మొత్తానికి.. కీర్తి సురేశ్‌ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో చేసిన సందడి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సినిమా తెరపై మాత్రమే కాదు.. నిజ జీవితంలో కూడా ఆమె ఎనర్జీ, సింప్లిసిటీ అభిమానులను మరింత దగ్గర చేస్తోందని చెప్పొచ్చు.

Also Read: Asia Cup U19 Final: ఆసియా కప్ ఫైనల్..టీమ్ఇండియాపై పాకిస్థాన్ భారీ విజయం..191 రన్స్ తేడాతో భారత్ పరాజయం!

Also REad: Nara Brahmani Cricket: క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య..బర్త్‌డే రోజు బ్యాట్ పట్టిన నారా బ్రాహ్మణి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Keerthy SureshKeerthy Suresh Wedding DanceKeerthy Suresh viral videoChamkeela Angeelesi SongDasara Movie Song

Trending News