KGF Harish Rai Passed Away: క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న ప్రముఖ కన్నడ నటుడు హరీష్ రాయ్ గురువారం కన్నుమూశారు. ఆయన క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతూ బెంగళూరులోని కిద్వాయ్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. కేజీఎఫ్‌లో చాచా పాత్రలో నటించిన హరీశ్ రాయ్ దేశవ్యాప్తంగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:52 PM IST

కన్నడ నటుడు హరీష్ రాయ్ గత కొన్నిరోజులుగా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్నారు. అనారోగ్యం మరింత ముదరడంతో ఆయన ఆస్పత్రిలో చేరాడు. శరీరం బలహీనంగా, సన్నగా మారినప్పటికీ, నీరు చేరడం వల్ల అతని కడుపు ఉబ్బినట్లు కనిపించింది. దీంతో ఆయన అభిమానులను తీవ్ర బాధకు గురయ్యారు. చాలామంది ఆయన కోలుకోవాలని ప్రార్ధించారు. కానీ, తాజాగా అతను తన తుదిశ్వాసను విడిచారు.

హరీశ్ రాయ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్రమంలో మెరుగైన చికిత్స కోసం  సోషల్ మీడియా విరాళాల కోసం బహిరంగంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. తన ఆరోగ్యం మెరుగుపడితే తిరిగి సినిమాల్లో నటించాలని ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే తన చికిత్స కోసం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు అవ్వుతుండడం వల్ల ఆర్థిక సాయం కోసం ఆయన ఎదురుచూశారు. 

చికిత్స విఫలమై మరణించారు..
అంతకుముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఒక ఇంజెక్షన్‌కు మాత్రమే రూ. 3.55 లక్షల ఖర్చయిందని హరీశ్ రాయ్ పేర్కొన్నారు. వైద్యులు 63 రోజుల వ్యవధిలో ఒక్కో సైకిల్‌కు మూడు ఇంజెక్షన్లు, అంటే ఒక్కో సైకిల్‌కు రూ. 10.5 లక్షలు సూచించారని చెప్పారు. చాలా సందర్భాలలో, రోగులకు 17 నుండి 20 ఇంజెక్షన్లు అవసరం అయ్యాయి. అంటే అతని మొత్తం చికిత్సకు దాదాపు రూ. 70 లక్షలు ఖర్చవుతుందని అంచనా. అయితే చికిత్స పొందుతూనే ఆస్పత్రిలో కేజీఎఫ్ నటుడు హరీశ్ రాయ్ కన్నుమూశారు. 

హరీశ్ రాయ్ తన కెరీర్‌లో 'ఓం', 'సమర', 'బెంగళూరు అండర్‌వరల్డ్', 'జోడిహక్కి', 'రాజ్ బహదూర్', 'సంజు వెడ్స్ గీత', 'స్వయంవర', 'నల్ల', 'KGF' రెండు అధ్యాయాలతో సహా కన్నడ, తమిళం, తెలుగు చిత్రాలలో నటించారు.

