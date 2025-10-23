Khushi Mukherjee Video: రెచ్చిపోయిన నటి ఖుషీ ముఖర్జీ.. టపాసుల షాపు వద్ద రచ్చ రంబోలా.. వీడియో..

Khushi Mukherjee creates nuisance and throws firecrackers on road video: ఇటీవల బాలీవుడ్ నటి ఖుషీ ముఖర్జీ తరచుగా కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ భామ పొట్టి దుస్తులు వేసుకుంటూ రచ్చ చేస్తుంది. ఒళ్లంతా కన్పించేలా బట్టలు వేసుకుని యువతను రెచ్చ గొడుతూ డబుల్ మీనింగ్ మాటలతో హల్ చల్ చేస్తుంది.
అయితే.. తాజాగా..ఈ భామ తాజాగా.. ముంబైలోని తన బేంజ్ కారులో అంథేరీ రోడ్డుమీద వెళ్తుంది. ఇంతలో ఒక ఆటోవాలా ఆమె కారును ఢీకొట్టి ఆగకుండా వెళ్లిపోయాడు. దీంతో ఈ భామ నడి రోడ్డు మీద కారు ఆపి రచ్చ రంబోలా చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా.. రోడ్డుపక్కన టపాసులు అమ్ముతున్న దుకాణంకు వెళ్లింది.
నటి ఖుషీ ముఖర్జీ తన బెంజ్ కారులో అంథేరీలోని రోడ్డుపై వెళుతోంది. ఆమె కారును గుర్తు తెలియని ఆటో ఢీకొట్టింది. దీంతో కారుకు సొట్టలు పడ్డాయి. ఆమె కారును ఆపి.. రోడ్డు మీద వాగ్వాదంకు దిగింది. రోడ్డుపక్కన క్రాకర్స్ అమ్ముతున్న షాపుకు వెళ్లి తన కోపం చూపించింది. షాపు యజమానిపై తన కోపం చూపెట్టింది. ‘అందరూ దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలి.
ఆటో అతను నా కారును ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయాడు. నువ్వేమో రోడ్డుపై టపాసులు అమ్ముతూ ఉన్నావంటూ మండిపడింది. అతడ్ని నోటికొచ్చినట్లు తిట్టడంతో పాటు క్రాకర్స్ రోడ్డుమీద పడేసింది. అతగాడు తన షాపు మీద ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావ్ అన్న ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా ఆమె ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న పోలీసుతో కూడా గొడవ పెట్టుకుంది.
ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు మండిపడుతున్నారు. వాడేవరో కారును గుద్దితే.. పాపం. క్రాకర్స్ షాపు వాళ్లు ఏంచేశారని నటిపై మండిపడుతున్నారు. కేవలం ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని.. ఏలా అయిన వార్తలలో ఉండాలని ఇలాంటి చీప్ పనులు చేస్తుందని మరికొంత మంది ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఖుషీ ముఖర్జీ మరోసారి వివాదంతో వార్తలలో నిలిచింది.