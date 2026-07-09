Kiara Advani Remuneration For Toxic Movie: 'రాకింగ్ స్టార్' యశ్ హీరోగా, గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్'. 'కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్' సంస్థ భారీ బడ్జెట్తో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, ఎట్టకేలకు ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఈ సినిమాలో యశ్ సరసన నయనతార, కియారా అద్వానీ, హ్యూమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్, గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచగా, తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన ఒక సాంగ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ట్రెండింగ్లో 'తబాహి'..కియారా బోల్డ్ లుక్!
బుధవారం (జులై 9) ఈ సినిమా నుంచి 'తబాహి' అనే వీడియో సాంగ్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంత రొమాంటిక్, బోల్డ్ లుక్లో కనిపించి అందాలు ఆరబోసింది. సినిమాలో యాక్షన్, హింసతో పాటు రొమాన్స్ కూడా ఓ రేంజ్లో ఉండబోతుందని ఈ పాటతో క్లారిటీ వచ్చేసింది. యూట్యూబ్లో విడుదలైన నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ, మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్తో దూసుకుపోతోంది.
కియారా కెరీర్లో ఇదే అత్యధికం..
'తబాహి' సాంగ్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ సినిమా కోసం కియారా అద్వానీ తీసుకున్న పారితోషికంపై సరికొత్త చర్చ మొదలైంది. ఈ చిత్రంలో తన పాత్ర డిమాండ్ మేరకు గ్లామరస్గా నటించినందుకు గానూ ఆమె భారీ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కియారాకు ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, నిర్మాతలు ఆమె అడిగినంత మొత్తాన్ని చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం కియారా ఏకంగా రూ.15 కోట్లు అందుకుందట. 'గేమ్ ఛేంజర్' సినిమా కోసం కియారా సుమారు రూ.5 నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంది. దానితో పోలిస్తే 'టాక్సిక్' చిత్రానికి ఆమె రెమ్యునరేషన్ ఏకంగా డబుల్ అయింది. కియారా సినీ కెరీర్లోనే ఇదే అత్యధిక పారితోషికం కావడం విశేషం.
బాలీవుడ్తో పాటు సౌత్ ఇండియాలోనూ తిరుగులేని క్రేజ్ సంపాదించుకున్న కియారా అద్వానీ, ఈ భారీ పారితోషికంతో భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ అందుకునే స్టార్ హీరోయిన్ల లీగ్లోకి అధికారికంగా చేరిపోయింది.
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