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Kiara Advani Remuneration: 'తబాహీ' సాంగ్‌లో కియారా అద్వానీ అందాలు అరబోత..ఆ సినిమాకు ఎంత డబ్బు తీసుకుందో తెలుసా?

Kiara Advani Remuneration For Toxic Movie: కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ హీరోగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'టాక్సిక్'. ఈ సినిమా నుంచి ఇటీవలే ఓ రొమాంటిక్ సాంగ్ విడుదలైంది. అందులో కియారా అద్వానీ అందాలతో అలరించగా.. అయితే ఆమె రెమ్యూనరేషన్ గురించి ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. 'గేమ్‌ఛేంజర్' సినిమాతో పోలిస్తే డబుల్‌ శాలరీ తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:29 PM IST
Kiara Advani Remuneration: 'తబాహీ' సాంగ్‌లో కియారా అద్వానీ అందాలు అరబోత..ఆ సినిమాకు ఎంత డబ్బు తీసుకుందో తెలుసా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Kiara Advani Remuneration: 'తబాహీ' సాంగ్‌లో కియారా అద్వానీ అందాలు అరబోత..ఆ సినిమాకు ఎంత డబ్బు తీసుకుందో తెలుసా?
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