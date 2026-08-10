/‘ఇంద్రపుత్ర’గా కిరణ్ అబ్బవరం.. సరికొత్త పాత్రలో యంగ్ హీరో..

Indraputra: మన పురాణాల్లో అర్జునుడిని ఇంద్రపుత్రుడిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ స్టోరీ మహా భారతం నేపథ్యంలో ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ప్రభాస్ ‘కల్కి’ తరహాలో ఈ సినిమా కూడా ఫాంటసీ కమ్ టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు కిరణ్ అబ్బవరం టచ్ చేయని జానర్ అని చెప్పాలి. మైథాలజీ (పురాణా ఇతిహాసాలు), యాక్షన్, ఫాంటసీతో పాటు ఎమోషన్స్తో ఈ సినిమా సరికొత్తగా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.
మొత్తంగా సినిమా సినిమాకు తన రేంజ్ పెంచుకోవడమే కాదు.. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీస్ను టచ్ చేస్తూ టాలీవుడ్లో మెరుపులా దూసుకుపోతున్నాడు కిరణ్ అబ్బవరం. ఈ సినిమా జాయ్ ఫిలింస్లో ఓ సినిమా, “కెఎ 13”, సుకుమార్ రైటింగ్స్లో “కెఎ 14” సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న కిరణ్.. ఇప్పుడు తన కెరీర్లో మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించారు.అదే “కెఎ 15” — “ఇంద్రపుత్ర” ఫస్ట్ చాప్టర్!.
అంటే ఈ సినిమాను ఇంద్రపుత్ర ఫ్రాంచేజీలో మరికొన్ని చిత్రాలు కూడా ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది. జీ స్టూడియోస్, ప్రేరణ అరోరా నిర్మాణంలో.. శ్రీకాంత్ పుప్పాల ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ధర్మం వర్సెస్ అధర్మం.. మంచి వర్సెస్ చెడు.. మన పురాణ ఇతిహాసాల నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకుని, ఈ పోరాటాన్ని ఒక సరికొత్త సినిమాటిక్ వరల్డ్లో చూపించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
మొత్తంగా ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాతో సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందనున్నారు. కిరణ్ అబ్బవరం ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా ఒక పవర్ఫుల్ రోల్, సరికొత్త అవతార్లో కనిపించబోతున్నారని మేకర్స్ చెబుతున్న మాట.
ముఖ్యంగా భాషలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ సినిమాను లార్జ్ స్కేల్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్గా తెరకెక్కించనున్నారు.
ప్రస్తుతం “ఇంద్రపుత్ర” ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమాను వరల్డ్వైడ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ కూడా ప్రకటించనున్నారు.
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