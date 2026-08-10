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‘ఇంద్రపుత్ర’గా కిరణ్ అబ్బవరం.. సరికొత్త పాత్రలో యంగ్ హీరో..

Kira Abbavaram as Indraputra: కిరణ్ అబ్బవరం గత కొన్నేళ్లుగా డిఫరెంట్ చిత్రాలు చేయడమే కాకుండా మంచి విజయాలను అందుకుంటున్నాడు. ‘క’ వంటి థ్రిల్లర్ మూవీ..  ఆ తర్వాత ‘కే ర్యాంప్’తో మాస్ ని అట్రాక్ట్ చేసాడు. రీసెంట్‌గా ‘చైన్నై లవ్ స్టోరీ’ మంచి హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఇపుడు ఏకండా ‘ఇంద్రపుత్ర’ అంటూ సరికొత్త పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:44 PM IST
‘ఇంద్రపుత్ర’గా కిరణ్ అబ్బవరం.. సరికొత్త పాత్రలో యంగ్ హీరో..
Image Credit: Indraputra as Kiran (ZEE News/ Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఇంద్రపుత్ర’గా కిరణ్ అబ్బవరం.. సరికొత్త పాత్రలో యంగ్ హీరో..
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