Kiran Abbavaram టాలీవుడ్లో మరో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. యువ నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా ఓ పెద్ద యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తుండగా, ఉమేష్ బన్సల్తో కలిసి నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా ఈ ప్రాజెక్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాకు టైటిల్ ఖరారు కాలేదు. కానీ ఇది పాన్ ఇండియా స్థాయిలో, అన్ని భాషల్లో విడుదలయ్యే భారీ చిత్రం అని మేకర్స్ స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా పూర్తిగా మాస్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనుంది. కథ, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద స్థాయిలో ఉండబోతున్నాయని సమాచారం. కిరణ్ అబ్బవరం ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలకంటే భిన్నంగా, ఈ చిత్రంలో చాలా పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారని టాక్. ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరవ్వాలని భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్కు కీర్తన్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. కథకు సంబంధించిన వర్క్, లొకేషన్ల ఎంపిక, యాక్షన్ సీన్ల డిజైన్ వంటి అంశాలపై టీమ్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ను ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రారంభించాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ప్రేరణ అరోరా మరియు జీ స్టూడియోస్ కలిసి ఇంతకుముందు జటాధర అనే హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా సినిమాను నిర్మించారు. ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించి, రెండు సంస్థల మధ్య మంచి అనుబంధాన్ని ఏర్పరిచింది. అదే నమ్మకంతో ఇప్పుడు మరింత భారీ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
తెలుగు సినిమా పరిశ్రమపై తన అభిప్రాయాన్ని ప్రేరణ అరోరా వెల్లడించారు. “తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పని చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి డిసిప్లిన్, పని విధానం చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపిస్తుంది” అని ఆమె చెప్పారు. ఇది పాన్ ఇండియా సినిమాల ట్రెండ్ ఎలా పెరుగుతుందో చూపిస్తోంది.
మొత్తానికి, కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా, బలమైన నిర్మాతలతో, పాన్ ఇండియా విజన్తో రూపొందుతున్న ఈ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. త్వరలోనే టైటిల్, ఇతర నటీనటుల వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. అభిమానులు ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
