/కేటుగాళ్ల మాయజాలం.. రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బాలీవుడ్ నటి

Kirti Kulhari Credit Card Scam: దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ మోసాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఆన్లైన్ కేటుగాళ్ల చేతిలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటి కీర్తి కుల్హారీ రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. గుర్తు తెలియని మోసగాళ్లు ఆమె క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించి.. అనధికార అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు జరిపారు. ఈ ఘటనపై ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ముంబైలోని అంబోలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వివరాలు ఇలా.. జూలై 24 రాత్రి కీర్తి కుల్హారీ ఒక సినిమా చూడటానికి అంధేరీ వెస్ట్ ప్రాంతంలోని మల్టీప్లెక్స్కు వెళ్తుండగా.. ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రయాణంలో ఉండగా ఆమె మొబైల్కు క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి విదేశీ కరెన్సీలో లావాదేవీ జరిగినట్లు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. 'ఏరోమెక్సికో ఎయిర్లైన్స్' (Aeromexico Airlines) పేరుతో 2,525 అమెరికన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.2.10 లక్షలు) లావాదేవీ జరిగినట్లు అందులో ఉంది.
దీంతో ఆందోళనకు గురైన కీర్తి.. వెంటనే బ్యాంకు కస్టమర్ కేర్కు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఆమె అకౌంట్ నుంచి వరుసగా నాలుగు అనధికారిక లావాదేవీలు జరిగాయని.. మొత్తం రూ.2.44 లక్షలకు పైగా డ్రా అయినట్లు వెల్లడించారు. బ్యాంక్ సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించి.. కార్డును బ్లాక్ చేయడంతో అక్కడితో ట్రాన్స్క్షన్స్ ఆగిపోయాయి. తన క్రెడిట్ కార్డు పిన్ (PIN), ఓటీపీ (OTP) లేదా ఇతర బ్యాంకింగ్ వివరాలను ఎవరికీ షేర్ చేయలేదని కీర్తి కుల్హారీ తెలిపారు. క్లోనింగ్ లేదా హ్యాకింగ్ వంటి సాంకేతిక మార్గాల ద్వారానే ఈ సైబర్ నేరం జరిగి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సైబర్ నిపుణుల సాయంతో పోలీసులు డిజిటల్ డేటా, లావాదేవీల రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు.
కీర్తి కుల్హారి కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ఇటీవల నిర్మాతగా తన మొదటి ఫీచర్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ను పూర్తి చేసి.. తన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. 'ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్', 'మిషన్ మంగళ్', 'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్!', 'క్రిమినల్ జస్టిస్', 'హ్యూమన్' వంటి తదితర చిత్రాలు, వెబ్సిరీస్లతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు. నటుడు రాజీవ్ సిద్ధార్థతో ప్రేమ విషయం అధికారికంగా ప్రకటించింది కీర్తి. ఇద్దరు కలిసి ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. వీరిద్దరు గతంలో 'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్!' అనే సినిమాలో కలిసి నటించారు.