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కేటుగాళ్ల మాయజాలం.. రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బాలీవుడ్ నటి

Kirti Kulhari Credit Card Scam: బాలీవుడ్ నటి కీర్తి కుల్హారీ క్రెడిట్ కార్డుతో రూ.2.44 లక్షలు కొట్టేశారు సైబర్ నేరగాళ్లు. ఆమె ఓటీపీ, ఇతర ఏ వివరాలు చెప్పకున్నా.. ఆమె కార్డు నుంచి విదేశీ కరెన్సీలో లావాదేవీలు చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST
కేటుగాళ్ల మాయజాలం.. రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బాలీవుడ్ నటి
Image Credit: kirti kulhari (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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