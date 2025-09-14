Kishkindhapuri Box Office Collections: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తన కెరీర్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కథలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. యాక్షన్ డ్రామా జయ జానకి నాయకలో అతను చూపించిన పవర్ఫుల్ యాక్షన్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ రాక్షసుడులో చేసిన ఇంటెన్స్ పర్ఫామెన్స్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం కిష్కిందపురి మంచి విజయాన్ని సాధించింది.
సెప్టెంబర్ 12న విడుదలైన ఈ సినిమా హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్లో వచ్చి ప్రేక్షకుల నుండి యూనానిమస్ పాజిటివ్ టాక్ అందుకుంది. మౌత్ టాక్ సినిమాకు బలమైన మద్దతుగా మారింది. రిలీజ్ రోజే 50 వేల టిక్కెట్లు విక్రయించగా, రెండో రోజు ఏకంగా 75 వేల టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇటీవలి కాలంలో హారర్ జానర్లో పెద్దగా హిట్ సినిమాలు రాకపోవడంతో, కిష్కిందపురి ఆ లోటును భర్తీ చేసినట్టైంది.
కథలో అనవసరమైన అంశాలు లేకుండా, కావలసిన పాయింట్ను ప్రేక్షకులకు సరిగ్గా అందించడం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. హీరోగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పాత్రను బలంగా మోసుకెళ్లాడు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్లో ఆయన నటన సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచింది. ఇది ఆయన కెరీర్లో బెస్ట్ పర్ఫామెన్స్ అని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
సినిమాను మరింతగా ఆడియెన్స్కి చేరవేయడానికి శ్రీనివాస్ ప్రీమియర్స్ నుండి హౌస్ఫుల్ షోలు వరకు ప్రతీ ఈవెంట్లో పాల్గొంటూ పాజిటివ్ బజ్ను పెంచుతున్నారు. ఇకపై ఆయన నుంచి రానున్న టైసన్ నాయుడు, హైందవ అనే రెండు ప్రాజెక్టులు వేరువేరు జానర్స్లో తెరకెక్కుతాయని, అవి తప్పకుండా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
వీకెండ్ ఎఫెక్ట్తో ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లో కూడా కిష్కిందపురి హౌస్ఫుల్ షోలు నడుపుతోంది. బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించడానికి పెద్దగా దూరం లేనట్టే కనిపిస్తోంది. ఈ జోరు కొనసాగితే, కిష్కిందపురి బెల్లంకొండ కెరీర్లో మరో ఘన విజయంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
