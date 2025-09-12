Kishkindhapuri Review: కిష్కిందాపురి తో మరోసారి బెల్లంకొండ సురేష్..అనుపమ హిట్ అందుకున్నారా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kishkindhapuri Public Response: రాక్షసుడు సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు..  బెల్లంకొండ సురేష్, అనుపమ పరమేశ్వరన్. అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ జంట కిష్కిందపురి సినిమాతో ఈరోజు థియేటర్స్లోకి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా కూడా వాళ్ళిద్దరి గత చిత్రం లాగానే మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుందా లేదా అన్న విషయానికి వెళ్తే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:40 AM IST

Kishkindhapuri Rating: 
కథ

‘కిష్కిందాపురి’ కథ రాఘవ్ (బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్).. మైతిలి (అనుపమ పరమేశ్వరన్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. వీరిద్దరూ ఒక కంపెనీలో పని చేస్తూ, ఆత్మల గురించి టూర్లు నిర్వహిస్తారు. ఒక రోజు..పాత రేడియో స్టేషన్ అయిన సువర్ణమయకు టూర్ తీసుకెళ్లినప్పుడు అక్కడి రేడియో ఒక్కసారిగా పనిచేయడం మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ స్టేషన్‌కి వెళ్లినవారు ఒక్కొక్కరుగా రహస్యంగా చనిపోతారు. వీరి వెనుక ఉన్న శక్తి ఎవరు? రాఘవ్, మైతిలి నిజాన్ని ఎలా బయటపెట్టారు? అనే ప్రశ్నలకు సినిమా సమాధానం చెబుతుంది.

 నటీనటీల పర్ఫామెన్స్

బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ తన పాత్రలో నిజాయితీగా నటించాడు. గత సినిమాలతో పోలిస్తే నటనలో మంచి మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఆకట్టుకునే పాత్రలో మెప్పించింది.. ముఖ్యంగా హాస్పిటల్ సీన్‌లో అద్భుతంగా నటించింది. విలన్ పాత్ర కూడా బాగా రాసుకోవడం..వల్ల కథకి బలం చేకూరింది. ఇతర నటులు కూడా తమ పాత్రల్లో బాగా చేశారు.

 టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు

చైతన్ భరద్వాజ్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ భయానక వాతావరణాన్ని.. మరింతగా పెంచింది. సినిమాటోగ్రాఫర్ చిన్మయ్ సలస్కార్ కెమెరా పనితనం హారర్ సీన్స్‌కి సహకరించింది. ఎడిటర్ నిరంజన్ దేవరమేన్ పదును పెట్టిన ఎడిటింగ్ చేశారు. డైరెక్టర్ కౌశిక్ పెగలపాటి స్క్రీన్‌ప్లేను గట్టి పట్టు పట్టి..కామెడీ లేదా అవసరం లేని సీన్స్‌కి తావివ్వలేదు.

 విశ్లేషణ

‘కిష్కిందాపురి’లో హారర్ వాతావరణం బాగా సెట్ చేశారు. జంప్ స్కేర్స్ సరైన టైమింగ్‌లో వచ్చాయి. ఫ్లాష్‌బ్యాక్ కథనం కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. అయితే..మొదటి కొన్ని నిమిషాలు నెమ్మదిగా సాగడం, క్లైమాక్స్‌లో భావోద్వేగం తగ్గిపోవడం లోపాలు. కొన్ని సన్నివేశాలు త్వరగా ముగిసిపోవడం వల్ల ప్రేక్షకుల్లో పూర్తి సంతృప్తి కలగదు.

 తీర్పు

మొత్తం మీద, ‘కిష్కిందాపురి’ నిజాయితీతో తీసిన హారర్ థ్రిల్లర్. కామెడీ లేదా అవసరం లేని సీన్స్ లేకపోవడం.. బలమైన టెక్నికల్ వాల్యూస్, అనూహ్యమైన ట్విస్టులు సినిమా ప్లస్ పాయింట్స్. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటన బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే భావోద్వేగం కొద్దిగా లోపించడం కొద్దిగా మైనస్. హారర్ సినిమాలు ఇష్టపడేవారికి మాత్రం ఇది మంచి అనుభవం ఇస్తుంది.

రేటింగ్: 3/5

