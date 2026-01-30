Komalee prasad : తమిళంలో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న నటి కోమలి ప్రసాద్..

Komalee Prasad Ready to entry with Tamil: హీరోయిన్ కోమలి ప్రసాద్ ‘మండవెట్టి’ మూవీతో తమిళంలో ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఇది పవర్ఫుల్ ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ సూపర్ నేచురల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఆమె సినీ కెరీర్లో ఇదొక ముఖ్యమైన, కొత్త చాప్టర్ అని చెప్పాలి. ‘మండవెట్టి’ సినిమాను త్వరలో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఈ సినిమా పూర్తి స్టోరీని చెప్పుకుండా సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్ గా ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు చెప్పి ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు. టస్కర్స్ డెన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై శరణ్ రాజ్ సెంథిల్కుమార్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మండవెట్టి మూవీ టీమ్ లాంఛనంగా పూజా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి ఈ మూవీ షూటింగ్ ను స్టార్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా ఉసిలంపట్టి ప్రాంతంలో ఈ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతోంది. చిత్రంలోని నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేస్తున్నారు.
‘మండవెట్టి’తో కోమలి ప్రసాద్ తన సినీ కెరీర్లో కొత్త భాష, కొత్త సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టడబోతూ ఉండటంతో ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ కు గురవుతున్నారు. సూపర్ నేచురల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో పాటు మిస్టిసిజం, ఎమోషన్స్ కలయికగా ఓ మహిళ ప్రధానమైన కథతో సినిమా రాబోతుంది. మనకు కావాల్సిన దాన్ని కోల్పోవటం కలిగే బాధ, గుర్తింపు, జీవన పోరాటం, వంటి అంశాలను మిక్స్ చేసి నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. నటనతో పాటు భావోద్వేగానికి ప్రాధాన్యమున్న ఈ కథంతా కోమలి ప్రసాద్ ప్రధానంగా సాగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
‘వెల్ల కుదిర’వంటి సెన్సిబుల్, సైకలాజికల్ మూవీని రూపొందించి ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న డైరెక్టర్ శరణ్రాజ్ సెంథిల్ కుమార్ ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. రొటీన్కు భిన్నంగా, భావోద్వేగాలు ప్రధానంగా మండవెట్టి సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో ఇంకా తేనప్పన్, గజరాజ్, అమృత సహాయ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఆయా నటీనటులకు కథలో మంచి ప్రాధాన్యత ఉంది.
సాంకేతికంగా చూస్తే.. సినిమాటోగ్రాఫర్ ప్రకాశ్, ఎడిటర్ కునా, సంగీత దర్శకుడు దీపక్ వేణుగోపాల్, స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ గౌతమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. స్పష్టమైన ఆలోచనతో బెస్ట్ మూవీని రూపొందించటానికి టీమ్ పనిచేస్తోంది.
కోమలీ ప్రసాద్ కెరీర్లో ఈ తమిళ సినిమా ఒక కీలకమైన అడుగు అని చెప్పాలి. ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా భావోద్వేగాలు ఉన్న పాత్రలకే ఆమె ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఆమె తెలుగు ఆడియెన్స్ను నెపోలియన్, రౌడీ బాయ్స్, సెబాస్టియన్ P.C. 524, హిట్ – సెకండ్ కేస్, హిట్ – థర్డ్ కేస్, శశివదనే చితాలతో ఆకట్టుకుందది. అలాగే డిజిటల్ మాధ్యమాల్లోనూ లూజర్ (ZEE5), మోడర్న్ లవ్ హైదరాబాద్ (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో), టచ్ మీ నాట్ (జియో హాట్స్టార్) లాంటి సిరీస్ల్లో నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
మీడియం ఏదైనా కోమలి ప్రసాద్ నటన గ్లామర్తో పాటు నటకు స్కోప్ ఉన్న పాత్రల్లో మెప్పిస్తోంది. ఎక్కువ చేస్తుందే అనిపించేలా కాకుండా సహజంగా కథను ముందుకు నడిపించేలా ఉండే ఆమె నటన సాగతూ ఉండటం విశేషం. స్టైల్తో ఆమెకు మంచి పేరొచ్చింది. ‘మండవెట్టి’ మూవీ తమిళ సినిమాతో కోమలి తమిళ సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టటం అనేది ఆమె కొత్త భాషలో ఆమె ప్రయత్నానికి మచ్చుతునక. తన నటనకు పరీక్ష పెట్టే బలమైన పాత్రతో ప్రేక్షకులను మెప్పించటానికి సిద్ధమవుతోందని అర్థం. ఇది చూస్తుంటే ఆమె ఎలాంటి పాత్రలను ఎంచుకుంటుందనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
షూటింగ్ జరిగే కొద్ది మండవెట్టి సినిమా తమిళ సినిమాల్లో ఓ డిఫరెంట్ మూవీగా నిలవనుంది. కథలోని పాత్రలు, వాతావరణం ఓ బలమైన మహిళా ప్రధానమైన సినిమా కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను తెలియజేస్తామని మేకర్స్ తెలియజేశారు.
