Koragajja: మమ్ముట్టి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలైన ‘కొరగజ్జ’ టీమ్..

Koragajja Movie Face : కన్నడ చిత్రం ‘కొరగజ్జ’ కొచ్చిలో అనుకోని షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలయ్యారు. జనవరి 24న కొచ్చి హాలిడే ఇన్లోని గ్రాండ్ బాల్రూమ్లో నిర్వహించాల్సిన ప్రెస్మీట్కి అదే టైమ్ లో మరో మలయాళ చిత్రం ప్రెస్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ కావడంతో ‘కొరగజ్జ’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ వాయిదా పడింది. ఈ ప్రెస్మీట్కు సంబంధించిన ఆహ్వానాలు దాదాపు వారం రోజుల ముందుగానే కొచ్చి మీడియాకు పంపించారట. ఈ కార్యక్రమం కోసం అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన నటుడు కబీర్ బేడీ, సీనియర్ నటి భవ్య ప్రత్యేకంగా కొచ్చికి వచ్చారు.
అయితే ఈవెంట్కు ముందురోజు రాత్రి మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళ చిత్రం ప్రెస్మీట్ అదే సమయానికి షెడ్యూల్ అయినట్లు తమకు సమాచారం ఇచ్చారని ‘కొరగజ్జ’ టీమ్ తెలిపింది. కొచ్చిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కు కి చెందిన జర్నలిస్టుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో ప్రెస్ మీట్ విషయంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురయ్యాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రెస్మీట్ను వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందన్నారు దర్శకుడు సుధీర్ అత్తావర్. నిర్మాత త్రివిక్రమ్ సపాల్య ఈ ఘటనపై తమ నిరాశ పరిచిందన్నారు.
షెడ్యూల్ సమస్యలు సహజమే అయినప్పటికీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీఆర్ బృందాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం అవసరమన్నారు. ‘కొరగజ్జ’ చిత్రానికి పలువురు మలయాళ టెక్నీషియన్లు, గాయకులు పనిచేశారని నిర్మాతలు గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర నగరాల్లో ఈ సినిమాకు మీడియా నుంచి మంచి స్పందన లభించిందన్నారు.
ప్రచారంలో భాగంగా కొచ్చికి వచ్చిన కబీర్ బేడీకి మలయాళ సినీ పరిశ్రమపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి తలుచుకుకొని బాధాపడ్డామన్నారు. షెడ్యూల్ ఓవర్ల్యాప్లు ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినా పరిశ్రమలోని అన్ని వర్గాల మధ్య మెరుగైన కమ్యూనికేషన్ ఉంటే పరస్పర గౌరవం నిలబడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. సీనియర్ నటి భవ్య కూడా ఈ ఘటనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మీడియాకు ఇచ్చిన హామీలను గౌరవించడం ఎంతో ముఖ్యమన్నారు.
నిర్మాత త్రివిక్రమ్ సపాల్య మాట్లాడుతూ.. ‘మంగళూరు సహా పలు నగరాల్లో ‘కొరగజ్జ’ ప్రచార కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయన్నారు. కొచ్చిలో ప్రెస్మీట్ వాయిదా పడటం సినిమా ప్రచార వేగంపై ప్రభావం చూపిందన్నారు.
