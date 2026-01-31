English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Koragajja: మమ్ముట్టి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలైన ‘కొరగజ్జ’ టీమ్..

Koragajja: మమ్ముట్టి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలైన ‘కొరగజ్జ’ టీమ్..

Koragajja: మలయాళ మెగాస్టార్ ముమ్ముట్టి వల్ల కన్నడ సినిమా ‘కొరగజ్జ’ టీమ్ తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలయ్యారు. ఈ విషయాన్ని కొరగజ్జ దర్శకుడు మీడియాతో చెప్పి తన బాధను వెళ్లగక్కాడు. మొత్తంగా మలయాళ గడ్డపై కన్నడ చిత్రానికి పెద్ద పరాభవమే ఎదురైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:40 AM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
6
daily horoscope telugu
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
Virat Kohli: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌‌లో కనిపించని విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్.. ఆందోళనలో అభిమానులు
5
Virat Kohli Instagram Deactivated
Virat Kohli: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌‌లో కనిపించని విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్.. ఆందోళనలో అభిమానులు
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
6
EPS-95 Pension Hike
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
Koragajja: మమ్ముట్టి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలైన ‘కొరగజ్జ’ టీమ్..

Koragajja Movie Face :  కన్నడ చిత్రం ‘కొరగజ్జ’  కొచ్చిలో అనుకోని షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా తీవ్ర  ఇబ్బందుల పాలయ్యారు.    జనవరి 24న కొచ్చి హాలిడే ఇన్‌లోని గ్రాండ్ బాల్‌రూమ్‌లో నిర్వహించాల్సిన ప్రెస్‌మీట్‌కి అదే టైమ్ లో  మరో మలయాళ చిత్రం ప్రెస్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ కావడంతో ‘కొరగజ్జ’ సినిమా ప్రెస్ మీట్  వాయిదా పడింది. ఈ ప్రెస్‌మీట్‌కు సంబంధించిన ఆహ్వానాలు దాదాపు వారం రోజుల ముందుగానే కొచ్చి మీడియాకు పంపించారట. ఈ కార్యక్రమం కోసం అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన నటుడు కబీర్ బేడీ, సీనియర్ నటి భవ్య ప్రత్యేకంగా కొచ్చికి వచ్చారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఈవెంట్‌కు ముందురోజు రాత్రి మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళ చిత్రం ప్రెస్‌మీట్ అదే సమయానికి షెడ్యూల్ అయినట్లు తమకు సమాచారం ఇచ్చారని ‘కొరగజ్జ’ టీమ్ తెలిపింది. కొచ్చిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కు కి చెందిన జర్నలిస్టుల సంఖ్య తక్కువగా  ఉండటంతో ప్రెస్ మీట్ విషయంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురయ్యాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రెస్‌మీట్‌ను వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందన్నారు   దర్శకుడు సుధీర్ అత్తావర్. నిర్మాత త్రివిక్రమ్ సపాల్య ఈ ఘటనపై తమ నిరాశ పరిచిందన్నారు. 

షెడ్యూల్ సమస్యలు సహజమే అయినప్పటికీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీఆర్ బృందాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం అవసరమన్నారు.  ‘కొరగజ్జ’ చిత్రానికి పలువురు మలయాళ టెక్నీషియన్లు, గాయకులు పనిచేశారని నిర్మాతలు గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర నగరాల్లో ఈ సినిమాకు మీడియా నుంచి మంచి స్పందన లభించిందన్నారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

ప్రచారంలో భాగంగా కొచ్చికి వచ్చిన కబీర్ బేడీకి మలయాళ సినీ పరిశ్రమపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి తలుచుకుకొని బాధాపడ్డామన్నారు. షెడ్యూల్ ఓవర్‌ల్యాప్‌లు ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినా పరిశ్రమలోని అన్ని వర్గాల మధ్య మెరుగైన కమ్యూనికేషన్ ఉంటే పరస్పర గౌరవం నిలబడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. సీనియర్ నటి భవ్య కూడా ఈ ఘటనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.  మీడియాకు ఇచ్చిన హామీలను గౌరవించడం ఎంతో ముఖ్యమన్నారు. 

నిర్మాత త్రివిక్రమ్ సపాల్య మాట్లాడుతూ.. ‘మంగళూరు సహా పలు నగరాల్లో ‘కొరగజ్జ’ ప్రచార కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయన్నారు.  కొచ్చిలో ప్రెస్‌మీట్ వాయిదా పడటం సినిమా ప్రచార వేగంపై ప్రభావం చూపిందన్నారు. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

KORAGAJJAKoragajja Movie MammoottyKoragajja Movie Team MammoottyTollywoodTelugu cinema

Trending News