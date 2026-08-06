Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘స్పైడర్ మ్యాన్’ను జోరును ఈ వారం తెలుగు సినిమాలు కల్లెం వేస్తాయా..!

‘స్పైడర్ మ్యాన్’ను జోరును ఈ వారం తెలుగు సినిమాలు కల్లెం వేస్తాయా..!

అవును గత శుక్రవారం ఘట్టమనేని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు .. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్న దివంగత రమేష్ బాబు తనయుడు జై కృష్ణ హీరోగా పరిచమైన చిత్రం ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదైలన ఈ సినిమా  పెద్దగా ప్రభావం చూపించకపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా మొదటి రోజు రెండో ఆట నుంచే సోదిలో లేకుండా పోయింది. అజయ్ భూపతి .. కృష్ణ ఫ్యాన్స్‌‌ను తీవ్రంగా నిరాశ పరిచాడు. అయితే అదే సమయంలో విడుదలైన హాలీవుడ్ చిత్రం ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగానే కాకుండా భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ముఖ్యంగా తెలుగులో కూడా ఇరగదీస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:55 AM IST
‘స్పైడర్ మ్యాన్’ను జోరును ఈ వారం తెలుగు సినిమాలు కల్లెం వేస్తాయా..!
Image Credit: This Week Movies (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
హిట్ ఇచ్చినా.. గ్యాప్ తీసుకుంటున్న దర్శకులు..
2
3
4
5