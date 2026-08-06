/‘స్పైడర్ మ్యాన్’ను జోరును ఈ వారం తెలుగు సినిమాలు కల్లెం వేస్తాయా..!

This Week Telugu Movies : అవును గత శుక్రవారం ఘట్టమనేని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు .. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్న దివంగత రమేష్ బాబు తనయుడు జై కృష్ణ హీరోగా పరిచమైన చిత్రం ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదైలన ఈ సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపించకపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా మొదటి రోజు రెండో ఆట నుంచే సోదిలో లేకుండా పోయింది. అజయ్ భూపతి .. కృష్ణ ఫ్యాన్స్ను తీవ్రంగా నిరాశ పరిచాడు. అయితే అదే సమయంలో విడుదలైన హాలీవుడ్ చిత్రం ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగానే కాకుండా భారతీయ బాక్సాఫీస్ను ముఖ్యంగా తెలుగులో కూడా ఇరగదీస్తుంది.
స్పైడర్ మ్యాన్ దూకుడు..
మన భారతీయ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఎంతలా ఓన్ చేసుకున్నారో ఈ సినిమాకు వచ్చే కలెక్షన్స్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది.ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.1 బిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది. మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే రూ. 10 వేల 456 కోట్ల 71,55,000 కోట్లు కలెక్ట్ చేసి బాక్సాఫీస్ పండితులను సైతం ఆశ్చర్య చకితులను చేసింది. ఓ రకంగా స్పైడర్ మ్యాన్ అనే ఫ్రాంచైజీకి ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయిపోయారు.
కొరియన్ కనకరాజు..
ఇక తెలుగులో ఈ వారం మరో నాలుగు సినిమాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. అందులో అందరి చూపులు మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఈ వారం సినిమాల్లో కొరియన్ కనకరాజుకు మాత్రమే సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి U/A సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ అన్ని ప్రేక్షకుల్లో చొచ్చుకొని పోయాయి. పైగా కామెడీ బాగా వర్కవుట్ అయినట్టు సెన్సార్ రిపోర్ట్ చెబుతుంది. కంటెంట్ మీద నమ్మకంతో ఆగస్ట్ 6 (ఈరోజు) సాయంత్రం నుంచే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు మేకర్స్.
మరికొన్ని చిత్రాలు..
ఇక దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తమ్ముడు శశి నటించిన KJQ, లోకేష్ కనకరాజ్ DC తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ, త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లే రాసి నిర్మించిన ‘అనకాపల్లి’ ఆగస్ట్ 7నే విడుదల కానున్నాయి.. ఈ మూడు సినిమాలకు A సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ చిత్రాలు పెద్దలకు మాత్రమే అని చెప్పాలి.
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