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కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Korean Kanakaraju First Review: వరుణ్ తేజ్ హీరోగా మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’. టైటిల్, టీజర్, ట్రైలర్‌తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ శుక్రవారం విడుదల కానున్న ఈ సినిమాతో వరుణ్ తేజ్ హిట్ అందుకున్నట్టేనా..? సెన్సార్ రిపోర్ట్ ఏంటి..? ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్ మొత్తంగా ఈ సినిమాతో వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా.. ?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:58 PM IST
కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: Korean Kanakaraju (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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