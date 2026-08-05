/కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Korean Kanakaraju Varun Tej Review: మెగాస్టార్ కుటుంబం నుండి హీరోగా పరిచయమైన వరుణ్ తేజ్.. నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. కానీ స్టార్ హీరో మాత్రం కాలేకపోతున్నాడు. వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్స్ ఉన్నా.. సాలిడ్గా తన కంటూ ఓ బ్లాక్ బస్టర్ మాత్రం లేదనే చెప్పాలి. కెరీర్ మొదట్లో శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో ‘ఫిదా’తో తొలిహిట్ అందుకున్నాడు. కానీ ఈ సినిమా క్రెడిట్ మాత్రం దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల, హీరోయిన్ సాయి పల్లవి ఖాతాలోకే వెళ్లింది. హీరోగా వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో కేవలం హిట్ మాత్రమే దక్కింది.
ఆ తర్వాత వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘తొలిప్రేమ’తో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. బాబాయి పవన్ కళ్యాణ్ క్లాసిక్ టైటిల్తో హిట్ అందుకోవడమే కాదు.. ఆ టైటిల్కు న్యాయం చేశాడు. ఆ తర్వాత సీనియర్ హీరో వెంకటేష్తో కలిసి చేసిన ఎఫ్ 2 బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఎఫ్ 3 మూవీ ఓ మోస్తరు విజయం సాధించాయి. ఈ సినిమా క్రెడిట్ మాత్రం అనిల్ రావిపూడి, వెంకీ ఖాతాలోకి వెళ్లింది.
గద్దలకొండ తర్వాత సోలో సక్సెస్ లేని వరుణ్ తేజ్..
ఈ రెండు సినిమాల మధ్యలో ‘గద్దలకొండ గణేష్’ మూవీ మాత్రమే మంచి హిట్ అనిపించుకుంది. ఈ సినిమాలో డాన్గా వరుణ్ తేజ్ మేకోవర్కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఆ తర్వాత చేసిన ‘గని’, గాండీధార అర్జున,ఆపరేషన్ వాలెంటైన్, మట్కా’ చిత్రాలు ఆశించిన మేర విజయాలు సాధించలేదు. అంతేకాదు ఈ సినిమాలకు కనీస ఓపెనింగ్స్ కూడా రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో ‘కొరియన్ కనకరాజు’ అనే ఫాంటసీ హార్రర్ థ్రిల్లర్ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు.
ఇద్దరికీ హిట్ కీలకం..
దర్శకుడిగా మేర్లపాక గాంధీకి సరైన సక్సెస్లు లేవు. వెంకటద్రి ఎక్స్ప్రెస్, ‘ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా’ల తర్వాత సరైన హిట్ అనేదే లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత ‘కృష్ణార్జున యుద్ధం’, మేస్ట్రో, లైక్ షేర్ సబ్ స్క్రైబ్ చిత్రాలు సోదిలో లేకుండా పోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడిగా మేర్లపాక గాంధీకి ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది కీలకం అని చెప్పాలి. అటు వరుణ్ తేజ్కు కూడా ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తంగా ఈ సినిమాను సెన్సార్ వాళ్లు ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి చిత్రం రాలేదని చెప్పారు. ఆద్యంతం ఆకట్టుకునే కథాంశంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను సరికొత్తగా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 4 కోట్లు.. రాయలసీమలో 1.5 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో రూ. 5 కోట్లు.. ఓవరాల్గా రూ. 10.50 కోట్ల బిజినెస్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చేసింది. ఓవర్సీస్ బిజినెస్ దాదాపు రూ. 2 కోట్ల మేర జరిగింది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే రూ. 12.5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా క్లీన్ హిట్ అవ్వాలంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 13.5 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా ఫామ్లో లేని దర్శకుడు, హీరో కాంబినేషన్లో వస్తోన్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.