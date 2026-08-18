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Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ రిలీజ్.. వరుణ్ తేజ్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?

Korean Kanakaraju OTT Release:వరుణ్ తేజ్ హీరోగా మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కొరియన్ కనకరాజు ఆగస్టు 7, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రేక్షకులకు ప్రస్తుతం నిరాశే ఎదురవుతోంది. అందుబాటులో ఉన్న తాజా సమాచారం ప్రకారం, సినిమా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్, స్ట్రీమింగ్ తేదీపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:21 AM IST
Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ రిలీజ్.. వరుణ్ తేజ్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?
Image Credit: Korean Kanakaraju(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ రిలీజ్.. వరుణ్ తేజ్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?
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