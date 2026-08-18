/Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ రిలీజ్.. వరుణ్ తేజ్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?

Korean Kanakaraju OTT Release: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్కు కొరియన్ కనకరాజు మంచి ఊరటనిచ్చింది. గత కొంతకాలంగా వరుస పరాజయాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆయనకు ఈ సినిమా సక్సెస్ మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది.
వరుణ్ తేజ్కు గద్దలకొండ గణేష్ తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ విజయం దక్కలేదు. వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘కొరియన్ కనకరాజు’ విజయంతో మెగా అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమాలో వరుణ్ తేజ్తో పాటు సత్య తన కామెడీతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. రితిక నాయక్ హీరోయిన్గా నటించారు.
హారర్, కామెడీ అంశాలను మేళవిస్తూ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మంచి వసూళ్లు సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే రూ.50 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరినట్లు చిత్ర వర్గాలు వెల్లడించాయి. రీజినల్ సినిమా ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
ఇక థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొరియన్ కనకరాజు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ డీల్ విలువ సుమారు రూ.26 కోట్లు అని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ తేదీపై కూడా ప్రస్తుతం ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. సెప్టెంబర్ 10 లేదా 11 తేదీల్లో కొరియన్ కనకరాజు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం లేదా ఓటీటీ సంస్థ నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
త్వరలోనే డిజిటల్ రిలీజ్కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. థియేటర్లలో సినిమా మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు ఓటీటీలో చూడాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వరుణ్ తేజ్కు ఈ సినిమా మంచి కమ్బ్యాక్గా నిలవడంతో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్పై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.
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