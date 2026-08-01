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Korean Kanakaraju Trailer:'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! వరుణ్ తేజ్ డ్యుయెల్ రోల్..సత్య వేరే లెవల్ కామెడీ!

Korean Kanakaraju Trailer Out: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, అందాల తార రితికా నాయక్ కలిసి నటించిన హారర్ కామెడీ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు'. ఈ సినిమా ఆగస్టు 7న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో సినిమాలో ట్రైలర్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేశారు. మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ చేతుల మీదుగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:38 PM IST
Korean Kanakaraju Trailer:'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! వరుణ్ తేజ్ డ్యుయెల్ రోల్..సత్య వేరే లెవల్ కామెడీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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