Kotha Lokah OTT Streaming: నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే ‘కొత్త లోక’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్.. మొత్తం వసూళ్లు ఇవే..

Kotha Lokah Chapter 1 Chandra OTT Streaming: ‘కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 చంద్ర’ (Kotha Lokah Chapter 1: Chandra) సినిమా లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించింది.సెన్సేషనల్ పాజిటివ్ రివ్యూ సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు అన్ని భాషల్లో ఈ సినిమా దుమ్ము దులుపుతుంది. ఈ సినిమా 50 రోజుల పాటు థియేట్రికల్ గా రన్ ను ముగిసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు గ్రాస్ వసూళ్లతో మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఓరియండెట్ మూవీస్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ‘కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 చంద్ర’ సినిమా తెలుగుతో పాటు మలయాళంలో మంచి వసూళ్లతో కుమ్మేసింది. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 3.5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా రూ. 4.45 కోట్ల లాభాలను అందుకొని డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
కొత్త లోక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాధించిన కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..
కేరళలో - రూ. 121.20 కోట్ల గ్రాస్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో - రూ. 15.55 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడు.. రూ. 23.25 కోట్ల గ్రాస్.. కర్ణాటక.. రూ. 14.85 కోట్ల గ్రాస్.. రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ - రూ. 8.50 కోట్ల గ్రాస్.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 118.20 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 301.55 కోట్ల గ్రాస్ (131 కోట్ల షేర్) రాబట్టిందని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ పై దాదాపు రూ. 104 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చి ఆల్టీమేట్ హిట్ గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో మోహన్ లాల్ సెట్ చేసిన రికార్డులను తిరగరాసింది. అంతేకాదు బాహుబలి సినిమా రికార్డులను తిరగరాయడం విశేషం.
తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. కొత్త లోక విడుదలైన దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత ఈ సినిమా జియో హాట్ స్టార్ లో మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. మరి థియేట్రికల్ మిస్ అయిన ‘కొత్త లోక’ ఛాప్టర్ 1 చంద్ర ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అందుకుందో చూడాలి.
