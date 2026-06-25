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Krishi Thapanda Apartment: హీరోయిన్ ఇంట్లో బిజినెస్ మ్యాన్ మృతదేహం..షాక్‌లో సినీ ఇండస్ట్రీ..రంగంలో దిగిన పోలీసులు!

Krishi Thapanda Apartment News: ప్రముఖ కన్నడ నటి కృషి థపండా ఇంట్లో ఓ మృతదేహం లభ్యమైంది. ఆ మృతదేహం ఓ 33 ఏళ్ల వ్యక్తి అని విచారణలో తేలింది. ఇప్పుడీ ఘటన కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో కలకలం సృష్టిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:03 PM IST
Krishi Thapanda Apartment: హీరోయిన్ ఇంట్లో బిజినెస్ మ్యాన్ మృతదేహం..షాక్‌లో సినీ ఇండస్ట్రీ..రంగంలో దిగిన పోలీసులు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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