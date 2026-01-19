Jigris Movie OTT: కృష్ణ బురుగుల వన్ మ్యాన్ షో.. ‘జిగ్రిస్’లో నట విశ్వరూపం!

Jigris Movie OTT: ఓటీటీలో సినిమా చూడటం వేరు.. చూసిన సినిమానే మళ్లీ మళ్లీ చూడటం వేరు. ఆ మ్యాజిక్ చేయడం ఏ హీరోకైనా అంత సులభం కాదు. కానీ ‘జిగ్రిస్’ సినిమాతో కృష్ణ బురుగుల ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. ఈ సంక్రాంతికి ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా.. ప్రేక్షకులు మాత్రం కృష్ణ కామెడీ కోసమే ‘జిగ్రిస్’కు ఓటేశారు. "టైమింగ్ కామెడీ"తో కృష్ణ చేసిన మ్యాజిక్ అంతా ఇంతా కాదు. సినిమా మొదలైన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ హాఫ్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రేక్షకులు నాన్-స్టాప్గా నవ్వుతూనే ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ఆర్గానిక్ రెస్పాన్స్ ఇందుకు నిదర్శనం. ఒక అభిమాని "నీ యాక్టింగ్, కామెడీ కోసం సినిమాను 4 సార్లు చూశాను అన్న, నువ్వు తోపు అసలు" అని మెసేజ్ చేయడం కృష్ణ క్రేజ్ను చూపిస్తుంది. యూత్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను కూడా తన కామెడీతో కట్టిపడేశాడు కృష్ణ.
కృష్ణ బురుగుల, మ్యాడ్ మూవీ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, ధీరజ్ ఆత్రేయ, ప్రశాంత్ కీలక పాత్రలు పోషించగా.. హరీస్ ఉప్పాల దర్శకత్వం వహించారు. గతేడాది నవంబర్లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమాకు ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime), సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT)లో జిగ్రీస్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. రెండు ఓటీటీల్లోనూ దుమ్ములేపుతోంది. రికార్డుస్థాయిలో వ్యూస్ వస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. నవ్వులతోపాటు ఎమోషనల్ సీన్స్తో ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయిందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాకు మొదటి నుంచి సెన్సెషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి, యంగ్ హీరో సందీప్ కిషన్ సపోర్ట్ చేశారు.
కథ ఇదే..
నలుగురు మిత్రులకు చిన్నప్పటి నుంచి గోవాకు వెళ్లాలని కలగా ఉంటుంది. అయితే అందరూ పెద్ద అయిన తరువాత ఓ స్నేహితుడికి అనారోగ్యంతో ఉండడంతో నలుగురు కలుస్తారు. ఈ సందర్భంగా నలుగురు సిట్టింగ్ వేసి.. పార్టీ చేసుకుంటారు. మద్యం మత్తులో తాము గోవాకు వెళ్లాలని విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటారు. అనుకున్న వెంటనే.. తాగిన మైకంలో నలుగురు కారులో గోవాకు బయలుదేరుతారు. అయితే వెళ్లే సమయంలో క్రేజీగా ఉండాలని తమ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు, సెల్ఫోన్స్ పడేసి వెళతారు. అలా డ్రైవింగ్ చేస్తూ మద్యం మత్తులో నిద్రలోకి జారుకుంటారు. ఉదయం లేవగానే కారు అడవిలో ఆగి ఉంటుంది. ఇక ఇక్కడ నుంచి వీళ్ల గోవా ప్రయాణం ఎలా సాగింది..? ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు..? చివరికి గోవాకు చేరుకున్నారా..? వంటి అంశాలతో మూవీ ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతుంది.
