  Krishna Burugula: టాలీవుడ్ లో హీరోగా దూసుకుపోతున్న కృష్ణ బూరుగుల.. జిగ్రీస్ మూవీతో సత్తా చాటిన హీరో..

Krishna Burugula: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అనేది ఓ పుష్పక విమానం లాంటిది. ఇక్కడ ఎంత మంది హీరోలున్నా.. మరొకరికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే నేపథ్యంలో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఇపుడు ఓ హీరో గురించి చర్చ నడుస్తోంది. ఆయనే కృష్ణ బూరుగుల. తాజాగా ‘జిగ్రీస్’ మూవీలో తన నటనతో మెప్పించాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:30 AM IST

Krishna Burugula: కృష్ణ బూరుగుల.. రవిబాబు దర్శకత్వంలో  తెరకెక్కిన  ‘క్రష్’  సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత దిల్ రాజు యొక్క ATM వెబ్ సిరీస్ లో తన యాక్టింగ్ మెస్మరైజ్ చేశాడు. ఇక టాలీవుడ్ దర్శకుడు కొరటాల శివ నిర్మించిన కృష్ణమ్మలో లీడ్ రోల్లో మెప్పించాడు. తాజాగా ‘జిగ్రీస్’ అనే యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ లో లీడ్ రోల్ లో యాక్ట్ చేశాడు. అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన జిగ్రీస్ ఈ నెల 14 న థియేటర్స్ లో రిలీజై దూసుకుపోతుంది.  ఈ సినిమాకు టాలీవుడ్ అగ్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమాకు తన వంతు సాయం అందించాడు. ప్రేక్షకుల్లో ఈ సినిమా వెళ్లేలా ప్రమోట్ చేశాడు. 

మంచి హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమాలో కృష బూరుగుల తన యాక్టింగ్ తో మెస్మరైజ్ చేశాడు. ప్రేక్షకులతో పాటు క్రిటిక్స్ నుండి మంచి ప్రసశంలు అందుకుంటున్నాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా ముఖ్య అతిధిగా వచ్చిన జిగ్రీస్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ తో  ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన అటెన్షన్ క్రియేట్ అయింది. అందుకే   ప్రేక్షకులను థియేటర్స్ కు వచ్చారు. సినిమా బాగుండటంతో ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. 

‘జిగ్రీస్’ మూవీ మెప్పించకుంటే తాను నటన మానేస్తానని జిగ్రీస్ సినిమాను DJ టిల్లు, జాతి రత్నాలు మాదిరి నవ్విస్తానని అయన ముందే సంచలన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు హీరో కృష్ణ బూరుగుల. అందుకు తగ్గట్టే 'చిచోర్' పాత్రలో కృష్ణ సినిమాను ఆసాంతం తన భుజాలపై  మోసాడు. అతని నటనతో ఈజ్ కనిపించింది. ముఖ్యంగా తనదైన కామెడీ టైమింగ్ తో టాకీస్ లో నవ్వుల్లో ముంచెత్తాడు.  ఎమోషన్ సీన్స్ లోను కృష్ణ నటనలో మెచ్యురిటీ కనిపించింది. డిఫ్రెంట్ యాసతో  కృష్ణ నటన యూత్ ను, కుటుంబ ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకుంది.  రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సినిమాలతో కృష్ణ బూరుగులా ప్రేక్షకులను మెప్పించడం ఖాయం అని చెప్పాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Krishna BurugulaKrishna Burugula actorJigrisJigris movie reviewJigris Telugu movie Review

