Krishna Burugula: నవ్వించలేకపోతే నటన మానేస్తానన్న హీరో.. ఇప్పుడు అవార్డు విజేత!

Krishna Burugula: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ప్రతి ఏడాది కొత్త నటులు వస్తూనే ఉంటారు. కానీ వారిలో కొందరే తమ ప్రతిభతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదిస్తారు. అలాంటి యువ నటుల్లో కృష్ణ బురుగుల ఒకరు. ఆయన తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక ధైర్యమైన మాట చెప్పి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. “ప్రేక్షకులను నవ్వించలేకపోతే నటన మానేస్తాను” అని చెప్పిన ఆయన మాటలు అప్పట్లో చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించాయి.
ఈ మాటల వెనుక ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం, కష్టపడే స్వభావం నేడు ఫలితంగా కనిపిస్తోంది. ‘జిగ్రీస్’ అనే సినిమా ద్వారా కృష్ణ బురుగుల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన కామెడీ, సహజమైన నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఆయన టైమింగ్, డైలాగ్ డెలివరీ చాలా మందిని నవ్వించింది. దీంతో ఆయనకు మంచి పేరు వచ్చింది.
ప్రారంభంలో కొందరు ఆయన మాటలను అతివిశ్వాసంగా భావించి విమర్శించారు. కానీ కృష్ణ బురుగుల వాటిని పట్టించుకోకుండా తన పని మీదే దృష్టి పెట్టారు. వచ్చిన ట్రోల్స్ను కూడా ఆయన ప్రేరణగా తీసుకుని ఇంకా మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఇదే ఆయన విజయానికి ముఖ్య కారణం.
ఆయన ప్రతిభను గుర్తిస్తూ తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025లో ఉత్తమ హాస్య నటుడి అవార్డు అందుకున్నారు. స్టేజ్పై అవార్డు అందుకుంటున్నప్పుడు ఒకప్పుడు విమర్శించిన వారే చప్పట్లు కొట్టడం ఆయన ప్రయాణానికి పెద్ద గుర్తింపు. ఇది ఆయన కృషికి వచ్చిన గౌరవంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం కృష్ణ బురుగులకి సినీ రంగంలో మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఆయన ఎలాంటి కథలైనా ఒప్పుకోవడం లేదు. మంచి కథలు, తనకు సరిపోయే పాత్రలనే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కువ సినిమాలు చేయడం కంటే, గుర్తుండిపోయే సినిమాలు చేయడంపైనే ఆయన దృష్టి పెట్టారు.
ఇలా క్రమంగా ముందుకు సాగుతున్న కృష్ణ బురుగుల భవిష్యత్తులో టాలీవుడ్లో ప్రముఖ నటుడిగా ఎదగడం ఖాయం అని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఆయన ప్రయాణం ఎంతోమందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.