Krithi Shetty: అన్ని చిన్న వయసులోనే జరిగిపోయాయి..ఇంటర్వ్యూ లో ఏడ్చేసిన కృతి శెట్టి..!

Krithi Shetty Emotional Interview: కృతి శెట్టి చాలా చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె నటించిన తొలి తెలుగు సినిమా.. ఉప్పెన విడుదలైనప్పుడు ఆమె వయసు కేవలం 17 ఏళ్లే. ఆ సినిమా భారీ విజయం సాధించి వంద కోట్లకు.. పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఆ తర్వాత కృతి నటించిన.. శ్యామ్ సింగరాయ్ కూడా మంచి విజయం సాధించింది. మూడో సినిమా బంగార్రాజు మాత్రం సగటు విజయం మాత్రమే.. సాధించింది. ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత ఆమె కెరీర్లో అసలు సమస్య మొదలైంది.
ఇటీవల కృతి నటించిన కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. మరోవైపు ఆమె.. తమిళ సినిమాల విడుదల కూడా ఆలస్యం అయ్యింది. ఈ కారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై నెగటివ్ కామెంట్లు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ విమర్శలు ఆమెను బాగా బాధించాయి. ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో.. తన కెరీర్లో ఎదురైన కష్టాల గురించి మాట్లాడుతూ కృతి తీవ్రంగా భావోద్వేగానికి లోనయ్యింది. మాటల మధ్యలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
Krithi Shetty Crying Interview: ఈ సందర్భంగా కృతి మాట్లాడుతూ..“చాలా చిన్న వయసులోనే నేను చాలా విషయాలు చూసాను. ఒక దశలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన విమర్శలు..ద్వేషం నాకు చాలా బాధ కలిగించాయి. నటన అంటేనే భావోద్వేగంగా ఎంతో శ్రమపడాల్సి వస్తుంది. మన చేతిలో లేని విషయాలకు కూడా మననే నిందించినప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువగా బాధిస్తుంది” అని చెప్పింది.
తన కెరీర్లో ఎదురైన రిజెక్షన్ల గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడింది. “ఈ ప్రయాణంలో తిరస్కరణలు సహజమే. కానీ కొన్ని క్షణాలు మాత్రం చాలా కష్టంగా.. ఉంటాయి. అటువంటి సమయంలో నాకు మా అమ్మే పెద్ద బలం. అమ్మ నాకెప్పుడూ అండగా నిలుస్తుంది. తల్లిగా మాత్రమే కాదు, నా భావోద్వేగ బలంగా కూడా ఉంటుంది” అని కృతి చెప్పింది.
తన స్నేహితులు కూడా కష్ట సమయంలో తనకు అండగా నిలిచారని ఆమె తెలిపింది. ఇంటర్వ్యూలో కన్నీళ్లతో పెట్టుకుంటూ..“కొన్ని సార్లు ఇలా ఏడుస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఆపేయాలని అనిపిస్తుంది. కానీ నా స్ట్రగుల్స్.. అందరికీ తెలియాలని కూడా అనిపిస్తుంది” అని చెప్పింది.
ముందు రోజుల్లో ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకునే దాన్ని కాదని..ఇప్పుడు మాత్రం చిన్న విషయాలే తనను బాగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని కృతి తెలిపింది.
“నా జీవితంలో అన్నీ చాలా వేగంగా జరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు చిన్న విషయాలకే ఎక్కువగా బాధపడుతున్నాను. అన్నింటినీ చాలా వ్యక్తిగతంగా తీసుకుంటున్నాను. నేనెందుకు ఇలా సెన్సిటివ్గా మారానో నాకే తెలియడం లేదు” అని ఆమె తెలిపింది.
