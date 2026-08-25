Kriti Sanon: రక్షాబంధన్ సందర్భంగా నటి కృతి సనన్ నటించిన ఓ ప్రకటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. యాడ్లో ఆమె కనిపించిన తీరుపై కొందరు నెటిజన్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పండుగకు సంబంధించిన ప్రకటనలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించకపోవడంపై విమర్శలు రావడంతో ఈ అంశం మరింత చర్చకు దారితీసింది. ఈ విమర్శలకు కృతి సనన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు.
రక్షాబంధన్ పండుగను కేవలం దుస్తులు, ఆచారాలతో మాత్రమే చూడకూడదని కృతి అభిప్రాయపడ్డారు. సోదరసోదరీమణుల మధ్య ఉండే ప్రేమ, పరస్పర నమ్మకం, ఒకరి క్షేమాన్ని మరొకరు కోరుకోవడం ఈ పండుగలోని ముఖ్యమైన అంశాలని ఆమె తెలిపారు. తన కుటుంబంలో రక్షాబంధన్ను ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటామని చెప్పారు.
తాను, తన సోదరి ఒకరికొకరు రాఖీ కట్టుకుంటామని కృతి వెల్లడించారు. ఇద్దరూ పరస్పరం ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటామని తెలిపారు. తమ పెంపుడు జంతువులను కూడా కుటుంబంలో భాగంగానే చూస్తామని, వాటి పట్ల కూడా అదే ప్రేమ, శ్రద్ధ ఉంటుందని ఆమె వివరించారు.
మహిళల దుస్తులపై సమాజంలో తరచూ జరిగే చర్చను కూడా కృతి ప్రస్తావించారు. ఒక మహిళ ఏం ధరించాలి, ఎలా కనిపించాలి అనే విషయాల్లో ఇతరులు తీర్పులు ఇవ్వడం ఎప్పుడు తగ్గుతుందని ఆమె ప్రశ్నించారు. కాలంతో పాటు దుస్తుల శైలి మారడం సహజమని, అయితే ఒక మహిళకు తన సంప్రదాయాలపై ఉన్న గౌరవాన్ని కేవలం ఆమె వస్త్రధారణ ఆధారంగా నిర్ణయించడం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు.
సంప్రదాయం అనేది కేవలం బయటకు కనిపించే రూపంలో ఉండదని కృతి స్పష్టం చేశారు. మన ఆలోచనలు, విలువలు, కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం, ఆచారాల పట్ల మనకున్న గౌరవం కూడా సంస్కృతిలో భాగమేనని పేర్కొన్నారు. దీంతో తన దుస్తులపై వస్తున్న విమర్శలకు ఆమె తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు.
కృతి వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందన కనిపిస్తోంది. కొందరు ఆమె అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు పండుగలకు సంబంధించిన ప్రకటనల్లో సంప్రదాయ అంశాలను చూపించడం ముఖ్యమని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం రక్షాబంధన్ యాడ్ కంటే కృతి సనన్ ఇచ్చిన సమాధానమే సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా చర్చకు వస్తోంది.
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