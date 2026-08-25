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Kriti Sanon: రాఖీ యాడ్‌పై విమర్శలు.. దుస్తుల విషయంలో కృతి సనన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

Kriti Sanon: రక్షాబంధన్ సందర్భంగా కృతి సనన్ నటించిన యాడ్‌పై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆమె దుస్తులపై వచ్చిన కామెంట్లకు కృతి సనన్ ఘాటుగా స్పందించినట్లు సమాచారం. తన దుస్తుల విషయంలో వచ్చిన విమర్శలకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:58 PM IST
Kriti Sanon: రాఖీ యాడ్‌పై విమర్శలు.. దుస్తుల విషయంలో కృతి సనన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Image Credit: Kriti Sanon Rakhi Ad(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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