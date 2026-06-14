Kriti Sanon Rashmika News: బాలీవుడ్ హీరో షాహిద్ కపూర్ ప్రధానపాత్రలో.. కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న హీరోయిన్లుగా కలిసి నటించిన చిత్రం 'కాక్టెయిల్ 2'. త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ముగ్గురు స్టార్లు సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం పూణేలోని ఒక మాల్ను సందర్శించారు. అయితే, ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైన ఈ ఫ్యాన్ ఈవెంట్, ఊహించని విధంగా భారీ సంఖ్యలో జనం భద్రతా బారికేడ్లను ఛేదించుకుని లోపలికి రావడంతో గందరగోళంగా మారింది.
ఈ గందరగోళం మధ్య, రష్మిక పట్ల కృతి చూపిన విధానం అందర్ని ఆకట్టుకుంది. రష్మిక పైకి ఫ్యాన్స్ ఎగబడుతున్న నేపథ్యంలో ఆమెను సంరక్షిస్తున్న ఓ బాడీ గార్డు మాదిరిగా ఆమె చేతులను అడ్డుపెట్టి రష్మికను సంరక్షించింది. ఇప్పడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగా.. హీరోయిన్ కృతి సనన్పై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ ఈవెంట్కు సంబంధించిన ఒక వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయగా, భారీ సంఖ్యలో జనం హీరోయిన్ల వైపు దూసుకురావడం, దీంతో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక ఆ ప్రాంగణం నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బంది పడటం కనిపించింది. కొన్ని వార్తా నివేదికల ప్రకారం.. నటీనటులకు దగ్గరయ్యే ప్రయత్నంలో అభిమానులు భద్రతా బారికేడ్లను ఛేదించుకుని రావడంతో ప్రచార కార్యక్రమాన్ని మధ్యలోనే నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది.
ఆ గందరగోళం మధ్య జనసమూహంలోంచి దారి వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్న షాహిద్, స్పష్టంగా అసహనానికి గురైనట్లు కనిపించాడు. మరోవైపు, భద్రతా సిబ్బంది వారిని ప్రాంగణం నుండి బయటకు తీసుకువెళ్తుండగా, కృతి రష్మిక మందన్నను గట్టిగా పట్టుకుని, తోసుకుంటున్న జనసమూహం నుండి ఆమెను కాపాడుతూ కనిపించింది. ఆ నటి ఆద్యంతం అప్రమత్తంగా ఉంటూ, అభిమానుల మధ్య నుంచి రష్మికకు జాగ్రత్తగా మార్గనిర్దేశం చేసింది. ఆమె చేసిన ఈ పని అప్పటి నుండి ఆన్లైన్లో ప్రశంసలు అందుకుంది.
ఒక అభిమాని ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. "కృతి రష్మికను కాపాడుతున్న తీరు.. ఒక చెల్లెల్ని అక్క కాపాడుతున్నట్లు ఉంది." మరొకరు కామెంట్ చేస్తూ.. "కృతి రష్మికను కాపాడుతున్న తీరు వారిద్దరి మధ్య ఉన్న సన్నిహితానికి ప్రతిరూపం" అని అన్నారు. అలాగే మరో నెటిజన్లు ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. "కృతి రష్మికను కాపాడటం చాలా ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది." అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేశారు.
'కాక్టెయిల్ 2' సినిమా గురించి..
హోమీ అడజానియా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం.. 2012లో విజయవంతమైన 'కాక్టెయిల్' చిత్రానికి సీక్వెల్గా రూపొందింది. షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం ట్రాయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా జూన్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రలలో విడుదల కానుంది.
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