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Kriti Sanon Rashmika: హీరోయిన్ రష్మికపై ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్..తెలుగింటి కోడలికి బాడీగార్డ్‌గా మారిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ!

Kriti Sanon Rashmika News: ఓ సినిమా ప్రమోషన్‌ కోసం వెళ్లిన హీరోయిన్ రష్మిక, హీరోయిన్ కృతి సనన్‌లపై ఫ్యాన్స్ ఎగబడ్డారు. వారి దగ్గరకు వెళ్లి కరచాలనం చేసేందుకు ఎంతో మంది అభిమానులు ఆసక్తి చూపిన నేపథ్యంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతి సనన్ చేసిన పని అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:18 PM IST
Kriti Sanon Rashmika: హీరోయిన్ రష్మికపై ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్..తెలుగింటి కోడలికి బాడీగార్డ్‌గా మారిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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హీరోయిన్ రష్మికపై ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్..తెలుగింటి కోడలికి బాడీగార్డ్‌గా బాలీవుడ్ బ్యూటీ!
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