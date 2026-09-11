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Prabhas Prank Call: ప్రభాస్‌కు కేటీఆర్ సరదా ప్రాంక్ కాల్.. వీడియో చూస్తే నవ్వు ఆగదు..!

Prabhas Prank Call: కేటీఆర్, పిల్లలు కలిసి పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌కు చేసిన సరదా ప్రాంక్ కాల్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఫోన్ తీసుకున్న బాలిక ప్రభాస్‌తో చెప్పిన మాటలకు ఆయన వెంటనే కాల్ కట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అసలు విషయం తెలియడంతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి. ఈ క్యూట్ వీడియో నెటిజన్లను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST
Prabhas Prank Call: ప్రభాస్‌కు కేటీఆర్ సరదా ప్రాంక్ కాల్.. వీడియో చూస్తే నవ్వు ఆగదు..!
Image Credit: Prabhas Prank Call(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Prabhas Prank Call: ప్రభాస్‌కు కేటీఆర్ సరదా ప్రాంక్ కాల్.. వీడియో చూస్తే నవ్వు ఆగదు..!
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