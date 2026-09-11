Prabhas Prank Call: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్కు కేటీఆర్ చేసిన సరదా ప్రాంక్ కాల్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కేటీఆర్ పిల్లలతో కలిసి చేసిన ఈ ఫన్నీ కాల్ వీడియో చూసి అభిమానులు నవ్వుకుంటున్నారు. ఈ వీడియోలో కేటీఆర్, పిల్లలతో కలిసి ప్రభాస్కు ఫోన్ చేసి సరదాగా ఆటపట్టించారు. ఈ సరదా సంఘటన ది అండర్18 వరల్డ్ అనే పాడ్కాస్ట్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పిల్లలతో కలిసి మాట్లాడారు. ఈ సమయంలో పిల్లలతో కలిసి ప్రభాస్కు ప్రాంక్ కాల్ చేయాలని కేటీఆర్ అనుకున్నారు. వెంటనే ప్రభాస్కు ఫోన్ చేశారు.
కేటీఆర్ ఫోన్ చేయగా ఓ బాలిక ఫోన్ తీసుకుంది. ఆమె ప్రభాస్తో మాట్లాడుతూ.. రోడ్డుపై ఈ ఫోన్ దొరికిందని, ఫోన్లో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారని అడిగింది. దీంతో ప్రభాస్కు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. ఈ సరదా మాటలు విన్న తర్వాత ప్రభాస్ కాల్ కట్ చేశారు.
దీంతో అక్కడ ఉన్న పిల్లలు నవ్వుకున్నారు. కేటీఆర్ కూడా సరదాగా స్పందించారు. ఇలా ప్రాంక్ చేయడం సరికాదంటూ ఆ బాలికతో సరదాగా అన్నారు. ఆ తర్వాత అసలు విషయం ప్రభాస్కు వివరించారు. ఇది ప్రాంక్ కాల్ అని చెప్పడంతో అక్కడి వాతావరణం మరింత ఫన్నీగా మారింది.
This is really crazy 😂😂🔥🔥💥💥#KTR gaaru prank call with Pan India 🇮🇳 rebel star ⭐️ #Prabhas 👏👏👏🦁🦁#Fauzi #Spirit pic.twitter.com/tsEoZl2Hrx
— Telugu Cult 𝐘𝐓 (@Telugu_Cult) September 10, 2026
ఈ వీడియోలో ఎలాంటి పెద్ద హంగామా లేకపోయినా.. పిల్లల అమాయకత్వం, ప్రభాస్ రియాక్షన్, కేటీఆర్ సరదా మాటలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ కాల్ కట్ చేసిన విధానం నెటిజన్లకు నవ్వు తెప్పిస్తోంది. అందుకే ఈ వీడియోను అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.
ప్రభాస్కు దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయన సాధారణంగా తన సినిమాలు, లుక్స్, యాక్షన్ సీన్లతో వార్తల్లో ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి సరదా వీడియోలు అభిమానులకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంక్ కాల్ ద్వారా ప్రభాస్ను ఒక కొత్త, సరదా కోణంలో చూడొచ్చని అభిమానులు అంటున్నారు.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రభాస్ చేతిలో ప్రస్తుతం పలు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అలాగే హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఫౌజీ సినిమా చేస్తున్నారు.
అదే సమయంలో ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో సలార్ 2 కూడా ప్రభాస్ లైనప్లో ఉంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో ప్రభాస్ నుంచి వరుసగా భారీ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ప్రస్తుతానికి మాత్రం కేటీఆర్ చేసిన ఈ ఫన్నీ ప్రాంక్ కాల్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో నవ్వులు పూయిస్తోంది.
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