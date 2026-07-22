/జన నాయగన్..టాక్సిక్.. చిరు సినిమాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ అధినేత..

KVN Productions: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ‘జన నాయకుడు’ సినిమా కోసం తమిళ సినీ ప్రేక్షకులతో పాటు వివిధ భాషల్లోనీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎదురు చూస్తున్నారు. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదుర్కొని సెన్సార్ వాళ్లు 12 కట్స్ తరవాత రేపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీ రోల్స్ పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
జననాయకుడు రిలీజ్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు..
ముందుగానే కొన్ని ఇబ్బందులు రావొచ్చని మేము అనుకున్నాము. విజయ్ కూడా, "ఇది నా లాస్ట్ మూవీ.. దీని తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాల్లో వెళ్తున్నట్టు చెప్పారు. అందువల్ల కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ముందే ఊహించాము.జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన సినిమా ఇప్పుడు జులై 23కి వచ్చింది. మొత్తంగా చూస్తే రిలీజ్, పైరసీ, కోర్టు వ్యవహారాలు... ఇలా ఇన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయని మేము కలలో కూడా ఊహించలేదు. కాకపొతే ఇందులో మంచిని కూడా చూడాలంటే విజయ్ గ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సినిమా వస్తోంది. అది అభిమానులకు మరింత కిక్ ఇచ్చే మూమెంట్.
బిజినెస్ మ్యాన్ నుంచి సినిమాల్లో ఎంట్రీ..
నాకు చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. అకాడమిక్ పుస్తకాల్లో దొరకని ఎన్నో గొప్ప విషయాలు సినిమాల్లో చూశాను. పాటలు, లిరిక్స్, కథలు... ఇవన్నీ మన లైఫ్ పై ఎంతో ఎంతో ప్రభావం చూపుతాయి. ఇటీవల విడుదలైన పెద్ది సినిమాలో "ఒకేలాగే బతికేయడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు?" అనే డైలాగ్ ఉంది. ఆ డైలాగ్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇలాంటి గొప్ప ఆలోచనలను సమాజానికి సినిమాల ద్వారానే బలంగా చెప్పొచ్చనే ఉద్దేశ్యంతో బిజినెస్లో ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వహించిన తర్వాత సినిమా రంగంలోకి రావడం ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. నాకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చన అందరితో పని చేయాలని ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నాను,
కోవిడ్ సమయంలో సినీ పరిశ్రమలో ఎంట్రీ..
కరోనాతో చాలా మంది ఇంపాక్ట్ అయ్యారు. ఆ సమయంలో మేము కేవీఎన్ ద్వారా'ఫీడ్ మై సిటీ' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము. కోవిడ్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయినవారికి, రోజువారీ కూలీలకు భోజనం అందించాము. సుమారు 45 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించి లక్షలాది మందికి ఆహారం అందించాము. ఆ సేవా కార్యక్రమం మా జీవితంలో ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిన అనుభవంగా నిలిచిపోయింది.
ఆర్ఆర్ఆర్ కర్ణాటకలో డిస్ట్రీబ్యూట్ చేశాము..
కోవిడ్ సమయంలో సినిమా పరిశ్రమ కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయింది. మా చుట్టుపక్కల కూడా సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్లు ఉండేవారు. వాళ్లతో మాట్లాడినప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు ఆగిపోయాయో, ఎంతమంది ఉపాధి కోల్పోయారో తెలిసింది. అప్పుడే మనం కూడా ఈ పరిశ్రమకు ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ముందుగా ఫిల్మ్ ఫైనాన్స్, ఆ పై డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి అడుగుపెట్టాము. రాజమౌళి 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమాను కర్ణాటకలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. రాజమౌళి ఫ్యామిలీ అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత ప్రొడక్షన్లోకి కూడా అడుగుపెట్టాము.
విజయ్ తో మీ ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది?
ఇది నా ఫస్ట్ తమిళ్ మూవీ. విజయ్ మేనేజర్తో నాకు ముందే పరిచయం ఉంది. 'లియో' సినిమా సమయంలో మా మధ్య చర్చలు జరిగాయి. గోట్ తర్వాత విజయ్ మరో సినిమా చేయబోతున్నారని తెలిసింది. ఆయన సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకే ఆయన మేనేజర్కు నా ఆసక్తిని చెప్పాను. ఒక్క మీటింగ్లోనే ఈ సినిమా ఓకే అయింది. అలా విజయ్తో నా ప్రయాణం ప్రారంభమైంది.
విజయ్ క్రమశిక్షణ గల వ్యక్తి..
విజయ్ క్రమశిక్షణ వ్యక్తి. ఆయనతో కలిసి పని చేయడం గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అనుకున్న సమయానికి తన పనిని పూర్తి చేస్తారు. ఆయనతో వర్క్ చేయడం నిజంగా ఎంత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 7,000 నుంచి 8,000 స్క్రీన్స్లో విడుదల కాబోతుంది. విజయ్ సినీ ప్రయాణికి వీడ్కోలు లాంటిది.
విజయ్ తో మళ్లీ సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా?
ప్రస్తుతం విజయ్ దృష్టంతా ప్రజా సేవపైనే ఉంది. ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి ఆయన పూర్తిస్థాయిలో కష్టపడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన మళ్లీ సినిమాలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకోవడం లేదు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో అలాంటి అవకాశం వస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఆయనతో మరో సినిమా చేయాలని ఉంటుంది.
'భగవంత్ కేసరి' ఇన్స్పిరేషన్గా 'జన నాయకుడు'..
'భగవంత్ కేసరి' సినిమా విజయ్ చాలా నచ్చింది. నాకు కూడా ఈ సినిమా ఇష్టం. అందులోని రెండు సన్నివేశాలను మాత్రమే ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని, మిగతా కథ మొత్తం కొత్తగా రాసుకున్నాము. ఈ విషయంపై అనిల్తో కూడా మాట్లాడాం. పూర్తిగా కొత్త సబ్జెక్ట్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో పని చేశామన్నారు. ట్రైలర్ను కూడా చాలా నిజాయితీగా కట్ చేశాం. 'భగవంత్ కేసరి'లోని రెండు సన్నివేశాల ప్రభావం ఉందనే విషయాన్ని ఎక్కడా బయటపెట్టలేదు. అమ్మాయిని ఆర్మీలో జాయిన్ చేయాలనే థ్రెడ్ తప్పితే మిగతాదంతా పూర్తిగా కొత్త కథ. ఓపెన్ మైండ్తో చూస్తే సినిమా కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఎమోషనల్గా కూడా ప్రేక్షకులతో బలంగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
సెన్సార్ విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు ..
ఇందులో గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్, సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే సందేశం ఉంది. భగవంత్ కేసరికి జాతీయ అవార్డు కూడా అందుకుంది. అలాంటి స్ఫూర్తితో వస్తున్న ఈ సినిమాకు మొదట మా సినిమాకు U/A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి, తర్వాత A సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం కొంచెం బాధ కలిగించింది. సెన్సార్ బోర్డు తమ అభిప్రాయం ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకుంది.
నిర్మాతగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు?
ఇంత పెద్ద సినిమా అనుకున్న సమయానికి విడుదల కాకపోతే నిర్మాతగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయో అవన్నీ సహజంగా వచ్చాయి. నిర్మాత ఒక్కరిపైనే కాదు... మొత్తం సినిమా ఎకోసిస్టమ్పై దీని ప్రభావం పడుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ నుంచి వస్తున్న తొలి సినిమా ..
ఖచ్చితంగా. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కావడం ప్రేక్షకులకు, అభిమానులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. ఈ తరం ప్రేక్షకులకు ఒక ముఖ్యమంత్రి నటించిన సినిమాను థియేటర్లో చూసే అవకాశం రావడం చాలా అరుదు. కచ్చితంగా ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ మెమొరబుల్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి.
యశ్తో టాక్సిక్.. చిరంజీవి సినిమాతో పాటు అక్షయ్ కుమార్, ప్రియదర్శన్ కాంబినేషన్లో ‘హైవాన్’ సినిమాలు లైన్లో ఉన్నాయి. తెలుగులో మొదట చిరంజీవితోనే సినిమా చేస్తున్నాను. మొత్తంగా సినీ ఇండస్ట్రీలో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ నిలిచిపోయేలా సినిమాలు చేయాలన్నదే మా తాపత్రయం.
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