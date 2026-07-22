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జన నాయగన్..టాక్సిక్.. చిరు సినిమాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ అధినేత..

Producer Venkat K Narayana: ఈ మధ్యకాలంలో ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు నిర్మిస్తున్న ఏ నిర్మాతకు ఈ రేంజ్‌లో పాపులర్ కాలేదు. కానీ వెంకట్ కె నారాయణ..కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో ఒకేసారి సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలతో పాటు బాలీవుడ్‌లో ఏక కాలంలో సినిమాలు నిర్మిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారారు. మరికొన్ని గంటల్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’తో పాటు, యశ్‌తో ‘టాక్సిక్’, చిరు, బాబీ సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. జనగనాయగన్ విడుదల సందర్భంగా ఈయన తన మనసులో మాట మీడియాతో పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:08 AM IST
జన నాయగన్..టాక్సిక్.. చిరు సినిమాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ అధినేత..
Image Credit: KVN Production Producer (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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