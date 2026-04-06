Lady fan kissed Malayalam actress manju warrier in public event video: సెలబ్రీటీలు ఇటీవల బైటకు రావాలంటేనే భయంతో జడుసుకుంటున్నారు. కొంత మంది కామాంధులు అభిమానం అనే ముసుగులో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఫోటోలు అంటు ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. సెలబ్రీటీల పర్సనల్ పార్ట్ లను ముట్టుకుంటు పైశాచీకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా హీరోయిన్లతో చాలా నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే బాలయ్య సినిమా హీరోయిన్ హనీ రోజ్ ను సైతం పబ్లిక్ ఈవెంట్ లో ఆమె నడుము మీద చెయ్యి వేసి దారుణంగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై పెద్ద రచ్చ నడిచింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో హీరోయిన్ సైతం పైశాచీక అభిమానుల చేతితో దారుణమైన ఘటనను ఎదుర్కొన్నారు.
A lady fan kissed Malayalam Actress #ManjuWarrier in a public function 🤯 pic.twitter.com/y1PAFXZUju
— 000009 (@ui000009) April 6, 2026
మళయాల భామ మంజు వారియర్ ఇటీవల కేరళలోని పాలక్కడ్ లో ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వెళ్లారు. ఇంతలో పబ్లిక్ లో ఒక లేడీ అభిమాని అందర్ని తోసుకుంటూ నటి దగ్గరకు వచ్చింది. అంతే కాకుండా అక్కడి వారు వారిస్తున్న నటిని గాఢంగా హత్తుకుని ముద్దులు పెట్టేసుకుంది.
ఈ పరిణామంలో నటి మంజు వారియర్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యింది. వెంటనే నిర్వాహకులు లేడీ ఫ్యాన్ ను అక్కడి నుంచి వెళ్లేలా చేశారు. నటి మాత్రం ఈ ఘటనతో అసౌకర్యంకు గురైన ఆ తర్వాత కవర్ చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
మరోవైపు నటి మంజు వారియర్ గతంలో కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆమె నడుమును గిల్లాడు. ఇక మంజు వారియర్ లూసీఫర్, ఎల్ 2 ఎంపురాన్ వంటి మూవీస్ లలో నటించారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.
