Tamannaah Bhatia Video: తమన్న బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టిన అభిమాని.!. నోరెళ్ల బెట్టిన మిల్కీ బ్యూటీ..వీడియో వైరల్..

Lady Fan kisses Tamannaah Bhatia in public event: ఇటీవల సెలబ్రీటీలు పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో అటెండ్ అయినప్పుడు వారికి అనుకొని ఘటనలు ఎదురౌతున్నాయి. కొంత అభిమానం రూపంలో తమ పైశాచికత్వంను బైటపెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తే నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వారి దుస్తులపై ఇష్టమున్నట్లు కామెంట్ లు చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ లో మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి చేదు అనుభవాల్ని చాలా మంది సెలబ్రీటీలు తరచుగా ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే.. కొంత మంది లేడీ అభిమానులు సైతం హీరోయిన్లను హగ్ చేసుకుని, ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
సెల్ఫీ అడిగితే ఏకంగా ముద్దే ఇచ్చేసింది మిల్క్ బ్యూటీ తమన్నా#TamannaahBhatia pic.twitter.com/UO5H0hqsos
— Milagro Movies (@MilagroMovies) March 14, 2026
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్న తమిళనాడులోని వెల్ టెక్ యూనీవర్సీటికి వెళ్లినప్పుడు వింత అనుభవం ఎదురైంది. తమిళనాడులోని చెన్నైలో వెల్ టెక్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఈవెంట్ లో ముఖ్య అతిథిగా మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా పాల్గొన్నారు. అక్కడి కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అంతా ఫుల్ జోష్ గా తమన్నతో ముచ్చటించారు. ఇంతలో కొంత మంది లేడీ ఫ్యాన్స్ వచ్చి తమన్నను ఒక్కసారిగా హగ్ చేసుకున్నారు.
ఒక యువతి ఎమోషన్ తో తమన్నన బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంది. దీంతో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్న ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్య పోయింది. కొంత సేపు అలానే ఉండిపోయన తమన్నా... ఆ తర్వాత తెరుకుని అందరితో నవ్వుతూ ఆ కార్యక్రమంలోను ఎంజాయ్ చేసింది. తమన్న పైకి కవర్ చేస్తున్న ఒకింత ఆ ఘటనతో అసౌకర్యంగా గురైనట్లు తెలుస్తొంది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది అభిమానులు సెలబ్రీటీలు సెల్పీలు ఇవ్వడానికే పెద్ద ఫోజులు కొడతారు.
అలాంటిది తమన్న ముద్దులు పెట్టిన ఏమనలేదని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తంగా తమన్న భాటియా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరొ వైపులేడీ అభిమాని ముద్దు పెట్టిన భూతద్దంలో చూసి బూతులు వెతుక్కొవాలా..?.. అంటూ ట్రోలర్స్ కు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.