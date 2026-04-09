English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Nayanthara: తిరుమలలో హీరోయిన్‌ నయనతారపై ఎగబడ్డ అభిమానులు

Lady Superstar Nayanthara At Tirumala: తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. సాధారణ ప్రజలతో వీఐపీల తాకిడి కూడా రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. తాజాగా లేడీ సూపర్‌స్టార్‌ నయనతార, ఆమె భర్తతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:55 PM IST

Trending Photos

Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
5
Teacher Promotions AP
Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
Actor Rajasekhar: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..!
6
Tollywood hero ranking 2026
Actor Rajasekhar: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..!
Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. తులంపై 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. నేటి ధరలు ఇవే.!!
7
gold price
Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. తులంపై 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. నేటి ధరలు ఇవే.!!
Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Pawan Kalyan Wife
Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Tirumala Temple VVIPs Darshan: తిరుమలలో సాధారణ భక్తులు పోటెత్తుతుండగా.. వీవీఐపీల తాకిడి కూడా పెరుగుతోంది. రోజువారిగా దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండగా.. అదే స్థాయిలో ప్రముఖులు ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి వస్తున్నారు. గురువారం తిరుమలలో సినీ సందడి నెలకొంది. దక్షిణాది లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, ఆమె భర్త ప్రముఖ దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఎంపీ అప్పలనాయుడు కలిశెట్టి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి, ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్‌ రెడ్డి, సినీ నటుడు సప్తగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ లీడ్స్ కమిటీ చైర్మన్ రవీంద్ర బాబు తదితర ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala Laddu: తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు.. రూ.13.95 కోట్ల లడ్డూ విక్రయాలతో రూ.567 కోట్ల ఆదాయం

ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో నయనతార దంపతులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చున్నారు. ఆలయ అర్చకులు వారికి వేదాశీర్వచనం అందించి పట్టు వస్త్రం తో సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. నయనతార దంపతులు వచ్చారని తెలియడంతో భక్తులు, వారి అభిమానులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. తమ అభిమాన నటిని దగ్గర నుంచి చూసేందుకు.. సెల్ఫీలు దిగేందుకు  ఎగబడ్డారు. నయనతార దంపతులు తరచుగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. పెళ్లయినప్పటి నుంచి ప్రతి ముఖ్య సందర్భంలోనూ ఈ జంట తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు.

Also Read: Voice And SMS Packs: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా రీచార్జ్‌ ప్లాన్స్‌

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న  ఎంపీ అప్పలనాయుడు కలిశెట్టి, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు అనిరుధ్ రెడ్డి, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌ రెడ్డి, నటుడు సప్తగిరి వేరువేరుగా దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. దర్శనం అనంతరం ధ్వజస్తంభం వద్ద నమస్కరించి రంగనాయక మండపంలో వేద అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయం వెలుపల ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీ సందడి చేశారు.

Also Read: Hyderabad: 14 సార్లు జీవన్‌ రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌ బీఫామ్‌ ఇచ్చాం.. రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదు

తిరుమల లడ్డూ రికార్డు
2025–26 వార్షిక సంవత్సరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లడ్డూ విక్రయాల్లో మునుపెన్నడూ లేని ఘనతను నమోదు చేసింది. రోజుకి 4 లక్షల లడ్డూలు విక్రయం చేస్తుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 13.95 కోట్ల లడ్డూలను విక్రయించి.. సుమారు రూ.567 కోట్లు టీటీడీకి లభించింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala templeNayantharaVigneshLady Superstar NayantharaTollywood

Trending News