New OTT Movies: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న హర్రర్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసా..!

Bakasura Restaurant OTT: హర్రర్-కామెడీ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన బకాసుర రెస్టారెంట్ మూవీ ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతోంది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా.. దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న మూవీస్లో ఐదోస్థానంలో నిలిచింది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రికార్డుస్థాయిలో వ్యూస్ సాధించినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ప్రవీణ్, హర్ష చెముడు, షైనింగ్ ఫణి, కృష్ణ భగవాన్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఎస్జే శివ దర్శకత్వం వహించగా.. లక్ష్మయ్య ఆచారి, జనార్థన్ ఆచారి నిర్మాతలుగా వ్యహరించారు. ఆగస్టు 8న థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ సినిమాకు హిట్ టాక్ వచ్చింది.
స్టోరీ ఏంటి..?
పరమేష్ (ప్రవీణ్) ఓ చిరుద్యోగిగా పనిచేస్తూ.. తన నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో ఉంటాడు. తాను ఎప్పటికైనా సొంతంగా హోటల్ ప్రారంభించి సక్సెస్ అవ్వాలని అనుకుంటాడు. హోటల్ ప్రారంభించే ముందు డబ్బుల కోసం యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేద్దామని పరమేష్, స్నేహితులు భావిస్తారు. మొదటి వీడియో దెయ్యంపై చేయగా.. బాగా వైరల్ అవుతుంది. రెండో వీడియో తీసేందుకు ఓ పాత బంగ్లాకు వెళతారు. అక్కడ ఓ పుస్తకం ఉండగా.. అందులో ఉన్నట్లే క్షుద్రపూజలు చేస్తారు. దీంతో బక్క సూరి (వైవా హర్ష) ఆత్మ ప్రత్యక్షమవుతుంది.
ఆ ఆత్మతో పరమేశ్వర్ గ్యాంగ్ ఆడుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. పరమేశ్వర్ ఫ్రెండ్ శరీరంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. బక్క సూరికి విపరీతమైన ఆకలి ఉంటుంది. ఆ ఆత్మను బయటకు పంపించేందుకు వాళ్లు ఎలా ప్రయత్నాలు చేశారు..? బక్క సూరి గతం ఏంటి..? పరమేశ్వర్ హోటల్ వ్యాపారం మొదలు పెట్టడా..? వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్తో బకాసుర రెస్టారెంట్ మూవీ రూపొందించారు. హర్రర్ కామెడీ కాన్సెప్ట్లు ఇష్టపడే వారికి ఈ మూవీ మంచి ఛాయిస్గా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్తోపాటు సన్ NXT ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.
