Lavanya Tripathi Sathi Leelavathi Movie: ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నాగమోహన్ నిర్మాణంలో లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో రానున్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్.ఎం.ఎస్ (శివ మనసులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని సత్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో నేడు హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.
లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా షూటింగ్ టైంలోనే నేను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది. కానీ టీం, మా కుటుంబం ఇచ్చిన సపోర్ట్తో షూటింగ్ చేశాను. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడే ఒక గాయం కూడా అయింది. అయినా ఈ సినిమా చేశాను. ప్రతీ రోజూ షూటింగ్ అయ్యాక హాస్పిటల్కి వెళ్లి చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. ఈ మూవీ కోసం కొంచెం బరువు కూడా తగ్గాను. నేను ప్రెగ్నెంట్ అయినా స్క్రిప్ట్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కాకపోతే యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. హీరోని కాలితో గట్టిగా కొట్టే సీన్ ఒకటి ఉంటుంది. అప్పుడు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాను. ఈ సినిమా సమయంలోనే మైగ్రేన్ కూడా వచ్చింది. ఆ మైగ్రేన్తో డ్యాన్స్ కూడా చేశాను సినిమాలో. ఇకపై ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిస్తే మాత్రం సినిమా చేయనని.. సినిమా కోసం తను పడ్డ కష్టాలు చెప్పుకొచ్చింది.
అలాగే ఈ సతీ లీలావతి సినిమా గురించి లావణ్య మాట్లాడుతూ.. నేను ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ పాత్రలో కనిపిస్తాను. ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కామెడీని ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను, నా మేనేజర్ సినిమా చూస్తూ ఫుల్లుగా నవ్వుకున్నాం. కొన్ని చోట్ల ఎమోషనల్, ఓ మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంది. సతీ లీలావతిలో చూపించినట్టు రిలేషన్స్ బయటి ప్రపంచంలో ఉండవు. అలాంటి పరిస్థితి ఏ జంటకు రాకూడదు. నాకు రియల్ లైఫ్లో వరుణ్ లాంటి మంచి భర్త దొరికారు. సీనియర్ యాక్టర్ నరేష్ గారితో తండ్రి ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఈ సతీ లీలావతి సినిమా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుందని తెలిపింది.
ఇక భవిష్యత్తులో సినిమాలు చేయడంపై లావణ్య త్రిపాఠి స్పందిస్తూ.. ప్రస్తుతం నేను సినిమాల్ని ఒప్పుకోవడం లేదు. నా కొడుకుతోనే నాకు టైం సరిపోతోంది. నా కొడుకు నడిచే సమయం వచ్చాక అపుడు సినిమాల గురించి ఆలోచిస్తాను. కానీ కచ్చితంగా భవిష్యత్తులో సినిమాలు చేస్తాను. వరుణ్తో కలిసి మళ్లీ నటించాలని నాకు కూడా ఉంది. ఈ మధ్యే ఓ కథ కూడా వచ్చింది. కానీ మేం రియల్ లైఫ్లో కలిసే ఉన్నాం. తెరపైన కనిపించాలంటే కథ కాస్త కొత్తగా, డిఫరెంట్గా ఉండాలి. నేను హారర్ సినిమాలు చేయలేదు.. నాకు హారర్ సినిమాలు ఇష్టం. భవిష్యత్తులో హారర్ సినిమా అయితే చేస్తానని లావణ్య తెలిపింది.
