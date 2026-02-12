Lavanya Tripathi: మా కుటుంబం జోలికొస్తే ఊరుకోను.. మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి మాస్ వార్నింగ్..!

Lavanya Tripathi Comments: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి సోషల్ మీడియాలో చాలా తక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. బయట కూడా సినిమా ప్రమోషన్స్లో తప్ప ఎక్కువగా కనిపించదు. ఇక వరుణ్ తేజ్తో పెళ్లి, బాబు పుట్టాక బయట అసలు కనిపించట్లేదు. అయితే ఇటీవల లావణ్య చేసిన ఒక ట్వీట్ వైరల్గా మారిన విషయం తెలిసిందే.
రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు ఇటీవల ట్విన్స్ పుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. కొంతమంది యాంటీ ఫ్యాన్స్ మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఉద్దేశిస్తూ మహిళలకు విలువ ఇవ్వరని, మనవరాళ్లను సరిగ్గా చూడరని విమర్శలు చేసారు. ఇలాంటి నెగిటివ్ ట్వీట్ చేసిన ఓ వ్యక్తికి.. దానికి లావణ్య త్రిపాఠి అసలు చిరంజీవి గారు మమ్మల్ని ఎలా చూస్తారో తెలుసా..? ఆయన చేసిన దాంట్లో కొంచెం కూడా బయట చాలా మంది చేయరు. ఒక ఫ్యామిలీ మంచి ఆనంద సమయంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ల గురించి ఏమి తెలియకుండా ఇలా అంటావా అని ఫైర్ అయ్యారు. అసలు ఎప్పుడూ లేనిది లావణ్య ఫైర్ అవుతూ ట్వీట్ చేయడంతో వార్తల్లో నిలిచింది.
తాజాగా లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన సతీ లీలావతి సినిమా ప్రెస్ మీట్ ఈవెంట్లో తాజాగా ఆ ట్వీట్ గురించి ప్రశ్న రాగా ఆమె స్పందించింది. లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ.. నా లైఫ్ లో మంచి అబ్బాయిలు చాలా మంది ఉన్నారు. అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసారు. కొంతమంది అలాంటి వాళ్లు ఉంటారు. ఆ ట్వీట్ గురించి మాట్లాడాలి. ఒక ఫ్యామిలీ మంచి సెలబ్రేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి ట్వీట్స్ ఎందుకు..? అది అవసరమా. అది బ్యాడ్ ట్వీట్. ఇది నా ఫ్యామిలీ. నా ఫ్యామిలీని ఎవరైనా అంటే నాకు నచ్చదు, నేను ఊరుకోను అని తెలిపింది. దీంతో కోడలిగా మెగా ఫ్యామిలీకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అంటూ లావణ్యని అభినందిస్తూ ఆమె కామెంట్స్ని వైరల్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్.
ఇక ‘సతీ లీలావతి’ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా ప్రారంభించినప్పుడు నేను గర్భవతిని. కేవలం మూడు నెలల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశాను. దర్శక, నిర్మాతల సపోర్ట్ వల్లే నేను షూట్ చేయగలిగాను. సప్తగిరి గారితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో అందరూ గొప్ప ఆర్టిస్టులు నటించారు. దేవ్ మోహన్ గారి నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది పూర్తిగా వినోదాత్మక చిత్రం. ఈ మూవీ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఈ సినిమాని మార్చి 6న చూసి పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు.
Also Read: The Paradise Release Date: ఇట్స్ అఫీషియల్.. నాని ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..!
Also Read: Filmfare Awards: 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుక.. నామినేషన్స్లో ఉన్న తెలుగు సినిమాలు ఇవే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి