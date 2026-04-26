  • Sathi Leelavathi: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన సతీ లీలావతి సినిమా రిలీజ్‌కు ముహుర్తం ఫిక్స్!

Sathi Leelavathi: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన 'సతీ లీలావతి' సినిమా రిలీజ్‌కు ముహుర్తం ఫిక్స్!

Lavanya Tripathi: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లి, బాబు పుట్టడంతో సినిమాలకు కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చింది. పెళ్లి తర్వాత తాను చేసిన సినిమా సతీ లీలావతి ఇప్పటికే వాయిదా పడింది. లావణ్య ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉంది. ప్రెగ్నెన్సీతోనే ఈ సినిమా షూట్ చేసిందని లావణ్య గతంలో తెలిపింది. ఆల్రెడీ వాయిదా పడిన సతీ లీలావతి సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ని తాజాగా ప్రకటించారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:30 AM IST

Sathi Leelavathi: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన 'సతీ లీలావతి' సినిమా రిలీజ్‌కు ముహుర్తం ఫిక్స్!

Lavanya Tripathi Sathi Leelavathi Movie Release Date Announced: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లి, బాబు పుట్టడంతో సినిమాలకు కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చింది. పెళ్లి తర్వాత తాను చేసిన సినిమా 'సతీ లీలావతి' ఇప్పటికే వాయిదా పడింది. లావణ్య ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉంది. ప్రెగ్నెన్సీతోనే ఈ సినిమా షూట్ చేసిందని లావణ్య గతంలో తెలిపింది. ఆల్రెడీ వాయిదా పడిన సతీ లీలావతి సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ని తాజాగా ప్రకటించారు.

లావ‌ణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ జంటగా తెరకెక్కుతోన్న సినిమా ‘సతీ లీలావతి’. ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, SMS ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్‌, సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాను.. మే 8న థియేటర్స్‌లో వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మేక‌ర్స్‌. 

రెండు వేర్వేరు కుటుంబాలు, నేప‌థ్యాల నుంచి వచ్చిన వ్య‌క్తులు క‌లిసి ప్ర‌యాణించాలంటే వారి మ‌ధ్య ఎమోష‌న్స్ ఇంకెంత బ‌లంగా ఉండాలో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌క్క‌ర్లేదు. ఇలాంటి సునిశిత‌మైన అంశాన్ని స‌తీ లీలావ‌తి చిత్రంలో ఆవిష్క‌రించారు ద‌ర్శ‌కుడు తాతినేని స‌త్య‌.  భార్య‌, భ‌ర్త మ‌ధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఎమోష‌నల్‌గానే కాకుండా ఎంట‌ర్‌టైనింగ్‌గానూ చెప్పే ప్ర‌య‌త్న‌మే స‌తీలీలావ‌తి చిత్రం. ఫీల్ గుడ్ మూవీగా అందరినీ ఆకట్టుకునేలా, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించేలా సినిమాను రూపొందించామ‌ని మేక‌ర్స్ తెలియ‌జేశారు. 

ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ సినిమా నుంచి రెండు సాంగ్స్‌, టీజ‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి సూప‌ర్బ్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. త్వ‌ర‌లోనే ట్రైల‌ర్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీకి సంగీత దర్శకుడిగా మిక్కీ జే మేయర్, కెమెరామెన్‌గా బినేంద్ర మీనన్, ఎడిటర్‌గా సతీష్ సూర్య పని చేస్తున్నారు.

న‌టీన‌టులు: లావ‌ణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహ‌న్‌, న‌రేశ్ వి.కె, స‌ప్త‌గిరి, వీటీవీ గ‌ణేశ్‌, మొట్ట రాజేంద్ర‌న్‌, జాఫ‌ర్‌, జోషి త‌దిత‌రులు.

సాంకేతిక వ‌ర్గం:
స‌మ‌ర్ప‌ణ‌: ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేష‌న్స్‌
బ్యాన‌ర్స్‌: దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ 
నిర్మాత‌: నాగమోహ‌న్ 
ద‌ర్శ‌క‌త్వం:  తాతినేని స‌త్య‌
సంగీతం:  మిక్కీ జె.మేయ‌ర్‌
సినిమాటోగ్ర‌ఫీ:  బినేంద్ర మీన‌న్‌
మాట‌లు: ఉద‌య్ పొట్టిపాడు
ఆర్ట్‌:  కోసనం విఠల్ 
ఎడిట‌ర్‌: స‌తీష్ సూర్య‌
పి.ఆర్.ఒ: మోహ‌న్ తుమ్మ‌ల‌.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Lavanya TripathiSathi Leelavathi MovieSathi Leelavathi Movie Release DateDev MohanDev Mohan Sathi Leelavathi Movie

