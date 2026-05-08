/Sathi Leevavathi Review: ‘సతీ లీలావతి’ మూవీ రివ్యూ.. లావణ్య త్రిపాఠి మూవీ మెప్పించిందా..!

వరుణ్ తేజ్ తో పెళ్లి తర్వాత లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. తన భర్త వరుణ్ తేజ్ సరసన కాకుండా దేవ్ మోహన్ సరసన లావణ్య త్రిపాఠి యాక్ట్ చేసిన చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై ముందు నుంచి భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. తాతినేని సత్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకుందా లేదా అనేది మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
స్టోరీ విషయానికొస్తే..
లీలావతి (లావణ్య త్రిపాఠి) ఓ మహిళా దర్శకురాలు. తనకు చైల్డ్ హుడ్ నుంచి ఓ భయం ఉంటుంది. ఆ భయాన్ని ఓ సైక్రియాటిస్ట్ రామ్ సేతు (దేవ్ మోహన్) సాయంతో బయటపడుతుంది. ఈ క్రమంలో లీలావతి రామ్ సేతుతో ప్రేమలో పడుతుంది. దీంతో పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుంటుంది. ఇక పెళ్లై అంతా సజావుగా సాగిపోతున్న సమయంలో రామ్ సేతు లీలావతిని విడాకులు ఇవ్వాలని కోరుతాడు. తాను తన దగ్గర పనిచేసే నర్స్ నికోలా సెబాస్టియన్ (మడాన్నా స్టెబాస్టియన్) ప్రేమలో పడతాడు. ఆమె పెళ్లి చేసుకోవడం కోసమే లీలావతికి విడాకులు ఇవ్వాలనుకుంటాడు. దీనికి లీలావతి ససేమిరా అంటుంది. దీంతో లావణ్య తన భర్తను కొట్టి ఇంట్లో బంధిస్తుంది. ఈ క్రమంలో లాయర్ తమలపాకుల (వీటీవీ గణేష్) ఎంట్రీ ఇస్తాడు. చివరకు విడాకులు ఇవ్వాలనుకున్న తన భర్తకు లావణ్య విడాకులు ఇచ్చి ఒదిలించకుందా. ? లేదా తన కాపురంలో నిప్పులు పోసిన మడోనా ను తన భర్త జీవితం నుంచి వెళ్లిపోయేలా చేసి తన కాపురాన్ని తిరిగి నిలబెట్టుకుందా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు తాతినేని సత్య ఈ సినిమా మూలాన్ని అసలు ‘సతీ లీలావతి’ నుంచి ప్రేరణ తీసుకొని కొత్తగా కథ అల్లుకున్నాడు. అక్కడ కూడా ప్రియురాలి ప్రేమలో పడిన హీరో.. తన భార్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తాడు. దీంతో లీలావతి తన భర్తకు ఎలా బుద్ధి చెప్పి తన దారిలోకి తీసుకొచ్చిందనే కాన్సెప్ట్ నే దీనికి సేమ్ టూ సేమ్ అప్లై చేశాడు దర్శకుడు తాతినేని సత్య..ఎస్ఎంఎస్, భీమిలి కబడ్డీ జట్టు సినిమాల్లో ఉన్న భావోద్వేగాలు ఇందులో పెద్దగా పండలేదు. మొత్తంగా ఒకింత సాగదీతతో పాటు ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెట్టింది సతీ లీలావతి. హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్యప్రేమ పుట్టడం దగ్గర నుంచి పెళ్లి చేసుకోవడం.. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న రామ్ సేతు.. నర్స్ తో ప్రేమాయణం కారణంగా భార్యకు విడాకులు ఇవ్వాలనుకుంటాడు. ఇక కథానాయికగా కూడా తన భర్త వేరొకరి సొంతం అవుతుందనే ఒకింత కోపంతో ఇంట్లోనే భర్తను బంధిస్తుంది. ఇక భర్తను బంధించినప్పటి నుంచి కథ క్లైమాక్స్ వరకు పెద్దగా ముందకు సాగకుండా అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉండటం ప్రేక్షకులకు కిక్ ఇవ్వదు. మొత్తంగా ఎక్కువ నిడివితో ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెట్టాడు. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ పెద్దగా కిక్ ఇవ్వదు. సినిమా క్లైమాక్స్ ఏదో చుట్టిపడేసాడు. ప్రేక్షకులకు కన్విన్సింగ్ అనిపించదు. ఎడిటర్ తన కత్తెరకు పదను పెట్టడం మరిచినట్టు కనిపిస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే అనిపించింది. నిర్మాణ విలువలు జస్ట్ ఓకే. బ్యాక్ గ్రౌండ్ బాగున్నా.. పాటలు పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు. ఆడియన్స్ ను కదిలించే సెంటిమెంట్ సీన్స్ అంతగా పండలేదు. కేవలం లావణ్య మాత్రమే సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసిందనే చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
లీలావతి పాత్రలో లావణ్య తెరపై మంచి అభినయం కనబరిచింది. భర్తను కొట్టే సీన్స్ లో ఆమె సీన్స్ పీక్స్. లావణ్య యాక్టింగ్ కోసమే ఈ సినిమాను ఓ సారి చూడొచ్చు. దేవ్ మోహన్ కు పెద్దగా నటించే అవకాశం దక్కలేదు. నరేష్ తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. వీటీవీ గణేష..మడోన్నా స్టెబాస్టియన్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
పంచ్ లైన్.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే ‘సతీ లీలావతి’..
రేటింగ్: 2.75/5
