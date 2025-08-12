Lavanya Tripathi: చిత్తూరు పిల్లగా తెగ అలరిస్తున్న లావణ్య త్రిపాఠి..!

Sathi Leelavathi Chittoor Pilla
లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘సతీ లీలావతి’ చిత్రం కొత్త ట్రాక్ను విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించబడింది. ప్రముఖ దర్శకుడు తాతినేని సత్య ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ‘భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు’ మరియు ‘ఎస్.ఎం.ఎస్’ వంటి సినిమాలతో గుర్తింపు పొందిన ఆయన, ఈ చిత్రంలో భార్య, భర్త మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఎమోషనల్గా..ఎంటర్టైనింగ్గా తెరకెక్కించారు.
తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి ‘చిత్తూరు పిల్ల’ అనే పాట విడుదలైంది. ఈ పాటను వనమాలి రచించగా, నూతన మోహన్, కృష్ణ తేజస్వీ మరియు రితేజ్ జి రావు కలిసి ఆలపించారు. సంగీతం అందించిన మిక్కీ జే మేయర్ ఈ పాటను ఎంతో సూతిగా.. హృదయాన్ని తాకేలా రూపొందించారు. ఈ పాటను బృందా మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో తెరకెక్కించి, లిరికల్ వీడియో కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. పెళ్లి సంబరాల సందర్భంగా ఈ పాటను వినిపించేందుకు ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.
‘సతీ లీలావతి’ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. షూటింగ్ పూర్తయింది, మరియు మేకర్స్ శరవేగంగా ఎడిటింగ్.. ఇతర పనుల్ని పూర్తి చేస్తూ, సినిమాను త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫీల్ గుడ్ మూవిగా, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాకి సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్ అందించగా..
కెమెరామెన్ గా బినేంద్ర మీనన్, ఎడిటర్ గా సతీష్ సూర్య పనిచేస్తున్నారు. మాటలు..ఉదయ్ పొట్టిపాడు
ఆర్ట్.. కోసనం విఠల్ అందించారు.
ఇక ఈ సినిమాలో లావణ్య త్రిపాఠి తో పాటు.. దేవ్ మోహన్, వి.కె. నరేష్, వి.టి.వి. గణేష్, సప్తగిరి, మొట్ట రాజేంద్రన్, జాఫర్ సాదిక్, జోషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుదల తేదీ త్వరలోనే ప్రకటించబడుతుంది.
Also Read: AP RTE Notification: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!
Also Read: Telangana Govt: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఆన్లైన్ లోనే అప్డేట్స్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.