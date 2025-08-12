English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lavanya Tripathi: చిత్తూరు పిల్లగా తెగ అలరిస్తున్న లావణ్య త్రిపాఠి..!

Sathi Leelavathi Single: పెళ్లయిన తర్వాత కూడా లావణ్య త్రిపాఠి కొన్ని వెబ్ సిరీస్ తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.  ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ నుంచి సతీలీలావతి అనే సినిమా కూడా త్వరలోనే రానుంది. ఇక ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన మొదటి సాంగ్ చిత్తూరు పిల్ల ప్రస్తుతం అందరిని తెగ ఆకట్టుకుంటుంది..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:21 PM IST

Sathi Leelavathi Chittoor Pilla 
లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘సతీ లీలావతి’ చిత్రం కొత్త ట్రాక్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేష‌న్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించబడింది. ప్రముఖ దర్శకుడు తాతినేని సత్య ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ‘భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు’ మరియు ‘ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌’ వంటి సినిమాలతో గుర్తింపు పొందిన ఆయన, ఈ చిత్రంలో భార్య, భర్త మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఎమోషనల్‌గా..ఎంటర్‌టైనింగ్‌గా తెరకెక్కించారు.

తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి ‘చిత్తూరు పిల్ల’ అనే పాట విడుదలైంది. ఈ పాటను వనమాలి రచించగా, నూతన మోహన్, కృష్ణ తేజస్వీ మరియు రితేజ్ జి రావు కలిసి ఆలపించారు. సంగీతం అందించిన మిక్కీ జే మేయర్ ఈ పాటను ఎంతో సూతిగా.. హృదయాన్ని తాకేలా రూపొందించారు. ఈ పాటను బృందా మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో తెరకెక్కించి, లిరికల్ వీడియో కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. పెళ్లి సంబరాల సందర్భంగా ఈ పాటను వినిపించేందుకు ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.

‘సతీ లీలావతి’ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. షూటింగ్ పూర్తయింది, మరియు మేకర్స్ శరవేగంగా ఎడిటింగ్.. ఇతర పనుల్ని పూర్తి చేస్తూ, సినిమాను త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫీల్ గుడ్ మూవిగా, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాకి సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్ అందించగా..
కెమెరామెన్ గా బినేంద్ర మీనన్,‌ ఎడిటర్ గా సతీష్ సూర్య పనిచేస్తున్నారు. మాటలు..ఉద‌య్ పొట్టిపాడు
ఆర్ట్.. కోసనం విఠల్ అందించారు.

ఇక ఈ సినిమాలో లావణ్య త్రిపాఠి తో పాటు.. దేవ్ మోహన్, వి.కె. నరేష్, వి.టి.వి. గణేష్, సప్తగిరి, మొట్ట రాజేంద్రన్, జాఫర్ సాదిక్, జోషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుదల తేదీ త్వరలోనే ప్రకటించబడుతుంది.

Lavanya TripathiSati LeelavatiChittoor Pillaviral songnew release

