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Bigg Boss 10 Contestants: బిగ్‌బాస్‌ 10 సీజన్‌ కంటెస్టెంట్లు వీరే? జాబితాలో పలువురు ప్రముఖులు

Leaked Of Bigg Boss 10 Telugu Season Contestants Know The Checkout List: మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు బిగ్‌బాస్‌ రానుంది. పదో సీజన్‌కు సంబంధించిన కంటెస్టెంట్లపై కీలక చర్చ జరుగుతోంది. మరోసారి సామాన్యులకు అవకాశం ఇవ్వనుండగా.. సెలబ్రిటీ హోదాలో ఎవరెవరు ఉండనున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:58 PM IST
Bigg Boss 10 Contestants: బిగ్‌బాస్‌ 10 సీజన్‌ కంటెస్టెంట్లు వీరే? జాబితాలో పలువురు ప్రముఖులు
Image Credit: Bigg Boss 10 Telugu Season Contestants

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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