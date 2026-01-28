English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mohan Babu: మోహన్ బాబుకు మరో అరుదైన గౌరవం.. గవర్నర్ ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డుతో సత్కరించిన పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం..

Mohan Babu: మోహన్ బాబుకు మరో అరుదైన గౌరవం.. గవర్నర్ ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డుతో సత్కరించిన పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం..

Mohan Babu: తెలుగు లెజండరీ నటుల్లో ఒకరవైన నట ప్రపూర్ణ మోహన్ బాబుకు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారుగా.. అలాగే ఇక్కడ తెలుగు నాట సత్తా చాటిన మోహన్ బాబును పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అంతేకాదు ఆయన్ని గణతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అవార్డుతో సత్కరించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 06:50 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 31 డెడ్‌లైన్, లేకపోతే జీతాలు కట్..!
5
govt employees
Govt Employees: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 31 డెడ్‌లైన్, లేకపోతే జీతాలు కట్..!
Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!
6
Tabu marriage truth
Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!
Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రేపో, మాపో ఉత్తర్వులు జారీ
5
govt employees
Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రేపో, మాపో ఉత్తర్వులు జారీ
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బ్రహ్మ యోగం వేళ ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. అనుకున్న వాటిలో విజయం సాధిస్తారు..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బ్రహ్మ యోగం వేళ ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. అనుకున్న వాటిలో విజయం సాధిస్తారు..!
Mohan Babu: మోహన్ బాబుకు మరో అరుదైన గౌరవం.. గవర్నర్ ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డుతో సత్కరించిన పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం..

Mohan Babu West Bengal Governor Excellence Award: నట ప్రపూర్ణ.. కలెక్షన్ కింగ్.. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మోహన్ బాబు రూటే సెపరేటు అనే చెప్పాలి. కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. విలన్ గా.. కమెడియన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించి మెప్పించారు. రీసెంట్ గా నటుడిగా 50 యేళ్ల నట ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఈయన కీర్తి కిరీటంలో మరో అవార్డు వచ్చి చేరింది. రిపబ్లిక డే సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నుంచి గవర్నర్ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డుని అందుకున్నారు మంచు మోహన్ బాబు. 

Add Zee News as a Preferred Source

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కోల్‌కత్తాలోని లోక్ భవన్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నుండి ప్రతిష్టాత్మక గవర్నర్ అవార్డు ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను  డాక్టర్  ఎం. మోహన్ బాబు అందుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఈ అవార్డును విశిష్ట అతిథుల మధ్య ఆయనకు ప్రధానం చేయడం జరిగింది. ఆ తరువాత సాంప్రదాయ ఎట్ హోమ్ రిసెప్షన్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మోహన్ బాబు కుమారుడు, మా అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు, మా కోశాధికారి శివ బాలాజీ పాల్గొన్నారు.  

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ప్రస్తుతం భారతదేశం అంతటా తెలుగు సినిమా ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది. ఈ క్రమంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఒక తెలుగు నటుడికి ఇటువంటి గౌరవాన్ని ప్రదానం చేయడం  ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి.  మోహన్ బాబు 50 యేళ్ల  సినీ జీవితంలో కళామతల్లికి చేసిన సేవ, అట్టడుగు స్థాయి నుండి భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటుడిగా ఎదిగారు.  విద్య, దాతృత్వంలో సమాజంపై చెరగని ముద్ర వేసారు. ఆయన సినీ, వ్యక్తిగత జీవితం, పాటించే క్రమశిక్షణ లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. గతంలో 2007లో భారత ప్రభుత్వం ఆయన్ని పద్మశ్రీ  అవార్డుతో గౌరవించింది. 

కళకు, కళాకారులకు హద్దులు ఉండవని, భాషా సరిహద్దులు ఉండవని మోహన్ బాబుకు వచ్చిన అవార్డుతో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది.  అంతా ఒక్కటే అనే గణతంత్ర దినోత్సవ సారాంశాన్ని ఈ కార్యక్రమం ప్రతిబింబించింది.  మోహన్ బాబు ఈ అవార్డుని అందుకోవడంతో టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీలు, ఆయన అభిమానులు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో  హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి విలన్ గా  ఆపై ఆపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా.. కమెడియన్ గా అలరించి.. మళ్లీ కథానాయకుడిగా రాణించిన నటుడు బహుశా తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే కాదు.. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరనే చెప్పాలి.  కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలు నిర్మించారు. అంతేకాదు హీరోగా ఉంటూ అత్యధిక చిత్రాలను నిర్మించిన నిర్మాతగా మన దేశంలోనే మోహన్ బాబు రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.   

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mohan Babu AwardMohan Babu Governor Excellence AwardWest Bengal governmentMohan Babu 50 YearsMohan Babu

Trending News