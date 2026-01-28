Mohan Babu: మోహన్ బాబుకు మరో అరుదైన గౌరవం.. గవర్నర్ ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డుతో సత్కరించిన పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం..

Mohan Babu West Bengal Governor Excellence Award: నట ప్రపూర్ణ.. కలెక్షన్ కింగ్.. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మోహన్ బాబు రూటే సెపరేటు అనే చెప్పాలి. కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. విలన్ గా.. కమెడియన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించి మెప్పించారు. రీసెంట్ గా నటుడిగా 50 యేళ్ల నట ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఈయన కీర్తి కిరీటంలో మరో అవార్డు వచ్చి చేరింది. రిపబ్లిక డే సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నుంచి గవర్నర్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుని అందుకున్నారు మంచు మోహన్ బాబు.
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కోల్కత్తాలోని లోక్ భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నుండి ప్రతిష్టాత్మక గవర్నర్ అవార్డు ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు అందుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఈ అవార్డును విశిష్ట అతిథుల మధ్య ఆయనకు ప్రధానం చేయడం జరిగింది. ఆ తరువాత సాంప్రదాయ ఎట్ హోమ్ రిసెప్షన్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మోహన్ బాబు కుమారుడు, మా అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు, మా కోశాధికారి శివ బాలాజీ పాల్గొన్నారు.
ప్రస్తుతం భారతదేశం అంతటా తెలుగు సినిమా ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది. ఈ క్రమంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఒక తెలుగు నటుడికి ఇటువంటి గౌరవాన్ని ప్రదానం చేయడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి. మోహన్ బాబు 50 యేళ్ల సినీ జీవితంలో కళామతల్లికి చేసిన సేవ, అట్టడుగు స్థాయి నుండి భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటుడిగా ఎదిగారు. విద్య, దాతృత్వంలో సమాజంపై చెరగని ముద్ర వేసారు. ఆయన సినీ, వ్యక్తిగత జీవితం, పాటించే క్రమశిక్షణ లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. గతంలో 2007లో భారత ప్రభుత్వం ఆయన్ని పద్మశ్రీ అవార్డుతో గౌరవించింది.
కళకు, కళాకారులకు హద్దులు ఉండవని, భాషా సరిహద్దులు ఉండవని మోహన్ బాబుకు వచ్చిన అవార్డుతో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. అంతా ఒక్కటే అనే గణతంత్ర దినోత్సవ సారాంశాన్ని ఈ కార్యక్రమం ప్రతిబింబించింది. మోహన్ బాబు ఈ అవార్డుని అందుకోవడంతో టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీలు, ఆయన అభిమానులు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి విలన్ గా ఆపై ఆపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా.. కమెడియన్ గా అలరించి.. మళ్లీ కథానాయకుడిగా రాణించిన నటుడు బహుశా తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే కాదు.. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరనే చెప్పాలి. కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలు నిర్మించారు. అంతేకాదు హీరోగా ఉంటూ అత్యధిక చిత్రాలను నిర్మించిన నిర్మాతగా మన దేశంలోనే మోహన్ బాబు రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
